https://ria.ru/20250519/deti-2017888609.html
Более 45 тысяч детей отдохнут в Липецкой области
Более 45 тысяч детей отдохнут в Липецкой области - РИА Новости, 19.05.2025
Более 45 тысяч детей отдохнут в Липецкой области
Этим летом в Липецкой области отдохнут свыше 45 тысяч детей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:12:00+03:00
2025-05-19T17:12:00+03:00
2025-05-19T17:12:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Этим летом в Липецкой области отдохнут свыше 45 тысяч детей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, всего в регионе будут работать больше 500 лагерей – это загородные, палаточные и пришкольные. Около 14 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях. Артамонов отметил, что в Липецкой области действует региональная мера поддержки: возмещение части затрат родительской платы за путевку в лагерь из средств регионального бюджета в размере 50% от средней стоимости путевки. Эта инициатива позволяет семьям значительно снизить финансовые затраты на отдых детей. По линии социальной защиты населения бесплатные путевки предоставляются несовершеннолетним из семей в трудной жизненной ситуации, а также ребятам с инвалидностью, оставшимся без присмотра, многодетным, малоимущим, воспитывающимся одинокими родителями или детям из семей участников СВО. "Организация детского отдыха — это вклад в здоровье наших детей. Важно, чтобы каждый ребенок, независимо от обстоятельств, смог провести каникулы ярко и с пользой!" – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250519/remont-2017828839.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Более 45 тысяч детей отдохнут в Липецкой области
Свыше 45 тысяч детей отдохнут в липецких лагерях
ЛИПЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Этим летом в Липецкой области отдохнут свыше 45 тысяч детей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, всего в регионе будут работать больше 500 лагерей – это загородные, палаточные и пришкольные. Около 14 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях.
Артамонов отметил, что в Липецкой области действует региональная мера поддержки: возмещение части затрат родительской платы за путевку в лагерь из средств регионального бюджета в размере 50% от средней стоимости путевки. Эта инициатива позволяет семьям значительно снизить финансовые затраты на отдых детей. По линии социальной защиты населения бесплатные путевки предоставляются несовершеннолетним из семей в трудной жизненной ситуации, а также ребятам с инвалидностью, оставшимся без присмотра, многодетным, малоимущим, воспитывающимся одинокими родителями или детям из семей участников СВО.
"Организация детского отдыха — это вклад в здоровье наших детей. Важно, чтобы каждый ребенок, независимо от обстоятельств, смог провести каникулы ярко и с пользой!" – сказал Артамонов.