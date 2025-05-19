https://ria.ru/20250519/deti-2017888609.html

Более 45 тысяч детей отдохнут в Липецкой области

Более 45 тысяч детей отдохнут в Липецкой области - РИА Новости, 19.05.2025

Более 45 тысяч детей отдохнут в Липецкой области

Этим летом в Липецкой области отдохнут свыше 45 тысяч детей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:12:00+03:00

2025-05-19T17:12:00+03:00

2025-05-19T17:12:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Этим летом в Липецкой области отдохнут свыше 45 тысяч детей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, всего в регионе будут работать больше 500 лагерей – это загородные, палаточные и пришкольные. Около 14 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях. Артамонов отметил, что в Липецкой области действует региональная мера поддержки: возмещение части затрат родительской платы за путевку в лагерь из средств регионального бюджета в размере 50% от средней стоимости путевки. Эта инициатива позволяет семьям значительно снизить финансовые затраты на отдых детей. По линии социальной защиты населения бесплатные путевки предоставляются несовершеннолетним из семей в трудной жизненной ситуации, а также ребятам с инвалидностью, оставшимся без присмотра, многодетным, малоимущим, воспитывающимся одинокими родителями или детям из семей участников СВО. "Организация детского отдыха — это вклад в здоровье наших детей. Важно, чтобы каждый ребенок, независимо от обстоятельств, смог провести каникулы ярко и с пользой!" – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250519/remont-2017828839.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов