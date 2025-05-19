https://ria.ru/20250519/boi-2017760539.html

В Алеппо вспыхнули бои между курдами и сирийскими войсками

В Алеппо вспыхнули бои между курдами и сирийскими войсками - РИА Новости, 19.05.2025

В Алеппо вспыхнули бои между курдами и сирийскими войсками

Курдские отряды "Сирийских демократических сил" (СДС) в ночь на понедельник вступили в боестолкновения с сирийской армией под командованием новой власти в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:14:00+03:00

2025-05-19T08:14:00+03:00

2025-05-19T08:15:00+03:00

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БЕЙРУТ, 19 мая - РИА Новости. Курдские отряды "Сирийских демократических сил" (СДС) в ночь на понедельник вступили в боестолкновения с сирийской армией под командованием новой власти в районе плотины Тишрин в провинции Алеппо, сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на собственный военный источник в 72-ой бригаде армии САР. "СДС атаковали позиции на направлении плотины Тишрин. Наши позиции подверглись атаке в районе плотины на высоте Сириятел", - приводятся слова источника телеканала. Армии САР удалось вернуть контроль надо двумя опорными пунктами, которые ранее были заняты курдами. "После ожесточенных боев на место были направлены большие колонны с подкреплением армии", - отмечает источник. Причину вооруженной эскалации между курдами и армией телеканал не уточняет. В марте руководство курдских "Сирийских демократических сил" подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения. Подписав соглашение, стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории САР. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250410/kurdy-2010568807.html

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башар асад, ахмед аш-шараа, дамаск (город), алеппо, сирийские демократические силы, сирия, в мире