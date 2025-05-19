В Алеппо вспыхнули бои между курдами и сирийскими войсками
Ожесточенные бои произошли между курдами и ВС Сирии в провинции Алеппо
Военнослужащий сирийской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 19 мая - РИА Новости. Курдские отряды "Сирийских демократических сил" (СДС) в ночь на понедельник вступили в боестолкновения с сирийской армией под командованием новой власти в районе плотины Тишрин в провинции Алеппо, сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на собственный военный источник в 72-ой бригаде армии САР.
"СДС атаковали позиции на направлении плотины Тишрин. Наши позиции подверглись атаке в районе плотины на высоте Сириятел", - приводятся слова источника телеканала.
Reuters: курды в Сирии потребуют большей автономии
10 апреля, 18:55
Армии САР удалось вернуть контроль надо двумя опорными пунктами, которые ранее были заняты курдами.
"После ожесточенных боев на место были направлены большие колонны с подкреплением армии", - отмечает источник.
Причину вооруженной эскалации между курдами и армией телеканал не уточняет.
В марте руководство курдских "Сирийских демократических сил" подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения. Подписав соглашение, стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории САР.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Курды договорились об интеграции в госструктуры Сирии
10 марта, 21:13