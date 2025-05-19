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Пушилин предположил действия ВСУ после освобождения ВС России села Богатырь - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:29 19.05.2025 (обновлено: 09:36 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/bogatyr-2017767968.html
Пушилин предположил действия ВСУ после освобождения ВС России села Богатырь
Пушилин предположил действия ВСУ после освобождения ВС России села Богатырь - РИА Новости, 19.05.2025
Пушилин предположил действия ВСУ после освобождения ВС России села Богатырь
После освобождения российскими войсками населенного пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике ВСУ могут скорректировать свои действия, перебросив на это... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:29:00+03:00
2025-05-19T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. После освобождения российскими войсками населенного пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике ВСУ могут скорректировать свои действия, перебросив на это направление силы из района Красноармейска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что важным в воскресенье стало заявление министерства обороны РФ об освобождении населенного пункта Богатырь на великоновоселковском направлении, где противник создал достаточно серьезные укрепления и возлагал серьезные надежды на удержание там продвижения подразделений ВС РФ."Этот населенный пункт находится буквально в нескольких километрах от Днепропетровской области, и, конечно, теперь вносит определенные коррективы в действия противника, который, не исключено, что будет вынужден перекинуть часть сил с западной стороны города Красноармейск, в окрестностях которого тоже развернулись достаточно серьезные боестолкновения. И также мы видим продвижение наших подразделений", - сказал Пушилин.
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красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин предположил действия ВСУ после освобождения ВС России села Богатырь

Пушилин: ВСУ могут перебросить силы от Красноармейска после потери села Богатырь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. После освобождения российскими войсками населенного пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике ВСУ могут скорректировать свои действия, перебросив на это направление силы из района Красноармейска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что важным в воскресенье стало заявление министерства обороны РФ об освобождении населенного пункта Богатырь на великоновоселковском направлении, где противник создал достаточно серьезные укрепления и возлагал серьезные надежды на удержание там продвижения подразделений ВС РФ.
"Этот населенный пункт находится буквально в нескольких километрах от Днепропетровской области, и, конечно, теперь вносит определенные коррективы в действия противника, который, не исключено, что будет вынужден перекинуть часть сил с западной стороны города Красноармейск, в окрестностях которого тоже развернулись достаточно серьезные боестолкновения. И также мы видим продвижение наших подразделений", - сказал Пушилин.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Богатырь в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Богатырь в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Богатырь в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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