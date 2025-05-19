Пушилин предположил действия ВСУ после освобождения ВС России села Богатырь
Пушилин: ВСУ могут перебросить силы от Красноармейска после потери села Богатырь
Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. После освобождения российскими войсками населенного пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике ВСУ могут скорректировать свои действия, перебросив на это направление силы из района Красноармейска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что важным в воскресенье стало заявление министерства обороны РФ об освобождении населенного пункта Богатырь на великоновоселковском направлении, где противник создал достаточно серьезные укрепления и возлагал серьезные надежды на удержание там продвижения подразделений ВС РФ.
"Этот населенный пункт находится буквально в нескольких километрах от Днепропетровской области, и, конечно, теперь вносит определенные коррективы в действия противника, который, не исключено, что будет вынужден перекинуть часть сил с западной стороны города Красноармейск, в окрестностях которого тоже развернулись достаточно серьезные боестолкновения. И также мы видим продвижение наших подразделений", - сказал Пушилин.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Богатырь в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Богатырь в ДНР