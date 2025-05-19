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Пушилин предположил действия ВСУ после освобождения ВС России села Богатырь

Пушилин предположил действия ВСУ после освобождения ВС России села Богатырь - РИА Новости, 19.05.2025

Пушилин предположил действия ВСУ после освобождения ВС России села Богатырь

После освобождения российскими войсками населенного пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике ВСУ могут скорректировать свои действия, перебросив на это... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T09:29:00+03:00

2025-05-19T09:29:00+03:00

2025-05-19T09:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. После освобождения российскими войсками населенного пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике ВСУ могут скорректировать свои действия, перебросив на это направление силы из района Красноармейска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что важным в воскресенье стало заявление министерства обороны РФ об освобождении населенного пункта Богатырь на великоновоселковском направлении, где противник создал достаточно серьезные укрепления и возлагал серьезные надежды на удержание там продвижения подразделений ВС РФ."Этот населенный пункт находится буквально в нескольких километрах от Днепропетровской области, и, конечно, теперь вносит определенные коррективы в действия противника, который, не исключено, что будет вынужден перекинуть часть сил с западной стороны города Красноармейск, в окрестностях которого тоже развернулись достаточно серьезные боестолкновения. И также мы видим продвижение наших подразделений", - сказал Пушилин.

красноармейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф