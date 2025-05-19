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Брянские власти рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/bespilotniki-2017761449.html
Брянские власти рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников
Брянские власти рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 19.05.2025
Брянские власти рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников
Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:25:00+03:00
2025-05-19T08:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что восемь беспилотников ВСУ были уничтожены в течение прошедшей ночи над территорией Брянской области. "Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Брянские власти рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников

Богомаз: при атаке 8 украинских БПЛА в Брянской области никто не пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что восемь беспилотников ВСУ были уничтожены в течение прошедшей ночи над территорией Брянской области.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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