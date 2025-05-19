https://ria.ru/20250519/bespilotniki-2017761449.html

Брянские власти рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников

Брянские власти рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 19.05.2025

Брянские власти рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников

Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:25:00+03:00

2025-05-19T08:25:00+03:00

2025-05-19T08:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что восемь беспилотников ВСУ были уничтожены в течение прошедшей ночи над территорией Брянской области. "Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины