https://ria.ru/20250519/belorussiya-2017840880.html
Правительство Белоруссии предлагает Красноярскому краю свою технику
Правительство Белоруссии предлагает Красноярскому краю свою технику - РИА Новости, 19.05.2025
Правительство Белоруссии предлагает Красноярскому краю свою технику
Белоруссия видит возможность нарастить поставки своей техники в Красноярский край для замены импортной техники, заявил вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:37:00+03:00
2025-05-19T14:37:00+03:00
2025-05-19T14:37:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
красноярский край
белоруссия
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александр лукашенко
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МИНСК, 19 мая - РИА Новости. Белоруссия видит возможность нарастить поставки своей техники в Красноярский край для замены импортной техники, заявил вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Видео его заявления на встрече показал Telegram-канал белорусского правительства. "В первую очередь хотелось бы обозначить перспективы в сфере промышленности и обратить внимание на продукцию белорусского машиностроения. В свете запланированных и реализуемых на территории Красноярского края масштабных инвестиционных проектов в горнодобывающих и перерабатывающих отраслях, необходимости замены импортной техники действующих предприятий, существует возможность нарастить сотрудничество по традиционным поставкам большегрузных самосвалов, а также по новой ранее не закупаемой технике", - сказал Каранкевич. По словам вице-премьера, стороны уже начали совместную работу по горно-шахтному и буровому оборудованию и технике для подземных работ. "Мы заинтересованы в поставках продукции белорусского машиностроения, это пассажирская, грузовая, коммунальная, специальная, сельскохозяйственная техника. Для этого предлагаем также механизмы льготного финансового сопровождения поставок, которые уже были презентованы красноярской стороне", - сказал Каранкевич. Он сообщил, что при содействии российских партнеров в подборе оптимальной площадки в городе Красноярске белорусская сторона готова создать современный центр технической поддержки техники предприятия БелАЗ, а также рассмотреть перспективу создания на его базе мультибрендового торгово-сервисного центра в целом белорусской техники. Губернатор Красноярского края на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что Белоруссия и Красноярский край договорились в ближайшее время реализовать проект по созданию в регионе такого мультибрендового торгово-сервисного центра.
https://ria.ru/20250519/dialog-2017839937.html
https://ria.ru/20250423/sotrudnichestvo-2012953114.html
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красноярский край, белоруссия, михаил котюков, александр лукашенко
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Красноярский край, Белоруссия, Михаил Котюков, Александр Лукашенко
Правительство Белоруссии предлагает Красноярскому краю свою технику
Каранкевич: Белоруссия может нарастить поставки техники в Красноярский край
МИНСК, 19 мая - РИА Новости. Белоруссия видит возможность нарастить поставки своей техники в Красноярский край для замены импортной техники, заявил вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Видео его заявления на встрече показал Telegram-канал белорусского правительства.
"В первую очередь хотелось бы обозначить перспективы в сфере промышленности и обратить внимание на продукцию белорусского машиностроения. В свете запланированных и реализуемых на территории Красноярского края масштабных инвестиционных проектов в горнодобывающих и перерабатывающих отраслях, необходимости замены импортной техники действующих предприятий, существует возможность нарастить сотрудничество по традиционным поставкам большегрузных самосвалов, а также по новой ранее не закупаемой технике", - сказал Каранкевич.
По словам вице-премьера, стороны уже начали совместную работу по горно-шахтному и буровому оборудованию и технике для подземных работ. "Мы заинтересованы в поставках продукции белорусского машиностроения, это пассажирская, грузовая, коммунальная, специальная, сельскохозяйственная техника. Для этого предлагаем также механизмы льготного финансового сопровождения поставок, которые уже были презентованы красноярской стороне", - сказал Каранкевич.
Он сообщил, что при содействии российских партнеров в подборе оптимальной площадки в городе Красноярске белорусская сторона готова создать современный центр технической поддержки техники предприятия БелАЗ, а также рассмотреть перспективу создания на его базе мультибрендового торгово-сервисного центра в целом белорусской техники.
Губернатор Красноярского края на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что Белоруссия и Красноярский край договорились в ближайшее время реализовать проект по созданию в регионе такого мультибрендового торгово-сервисного центра.