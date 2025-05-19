https://ria.ru/20250519/bastrykin-2017836140.html
Бастрыкин назвал число уголовных дел, заведенных из-за атак ВСУ
Бастрыкин назвал число уголовных дел, заведенных из-за атак ВСУ - РИА Новости, 19.05.2025
Бастрыкин назвал число уголовных дел, заведенных из-за атак ВСУ
Более 3 тысяч уголовных дел возбуждено за атаки ВСУ по регионам России, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) председатель СК РФ... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:25:00+03:00
2025-05-19T14:25:00+03:00
2025-05-19T17:29:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
ростовская область
краснодарский край
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 3 тысяч уголовных дел возбуждено за атаки ВСУ по регионам России, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Большинство атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. К настоящему времени по этим фактам Следственным комитетом России возбуждено более трех тысяч уголовных дел", - отметил он на сессии "Невыученные уроки Второй мировой войны: реалии неонацизма".Председатель СК отметил, что в результате обстрелов территории России, по данным СК, установлена и доказана гибель 621 мирного жителя, из них 38 детей. Не менее 3217 лиц получили ранения различной степени тяжести, в том числе 249 несовершеннолетних.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250518/ataki-2017661862.html
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вооруженные силы украины, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ростовская область, краснодарский край
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Ростовская область, Краснодарский край
Бастрыкин назвал число уголовных дел, заведенных из-за атак ВСУ
Бастрыкин: СК установил гибель 621 человека при атаках ВСУ на российские регионы