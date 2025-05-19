https://ria.ru/20250519/bastrykin-2017836140.html

Бастрыкин назвал число уголовных дел, заведенных из-за атак ВСУ

Бастрыкин назвал число уголовных дел, заведенных из-за атак ВСУ - РИА Новости, 19.05.2025

Бастрыкин назвал число уголовных дел, заведенных из-за атак ВСУ

Более 3 тысяч уголовных дел возбуждено за атаки ВСУ по регионам России, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) председатель СК РФ... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:25:00+03:00

2025-05-19T14:25:00+03:00

2025-05-19T17:29:00+03:00

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

ростовская область

краснодарский край

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 3 тысяч уголовных дел возбуждено за атаки ВСУ по регионам России, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Большинство атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. К настоящему времени по этим фактам Следственным комитетом России возбуждено более трех тысяч уголовных дел", - отметил он на сессии "Невыученные уроки Второй мировой войны: реалии неонацизма".Председатель СК отметил, что в результате обстрелов территории России, по данным СК, установлена и доказана гибель 621 мирного жителя, из них 38 детей. Не менее 3217 лиц получили ранения различной степени тяжести, в том числе 249 несовершеннолетних.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250518/ataki-2017661862.html

https://ria.ru/20250518/ataka-2017649703.html

россия

ростовская область

краснодарский край

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вооруженные силы украины, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ростовская область, краснодарский край