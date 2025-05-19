Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии вынесли приговоры бывшим полицейским за автоподставы - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/avtopodstavy-2017851523.html
В Башкирии вынесли приговоры бывшим полицейским за автоподставы
В Башкирии вынесли приговоры бывшим полицейским за автоподставы - РИА Новости, 19.05.2025
В Башкирии вынесли приговоры бывшим полицейским за автоподставы
Суд в Башкирии приговорил к реальным срокам лишения свободы трех бывших сотрудников ДПС, которые организовывали фиктивные аварии для получения страховых выплат, РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:22:00+03:00
2025-05-19T15:22:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
УФА, 19 мая – РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к реальным срокам лишения свободы трех бывших сотрудников ДПС, которые организовывали фиктивные аварии для получения страховых выплат, наказаны и их подельники, сообщает СУСК РФ по региону. Речь идет о трех бывших сотрудниках дорожно-патрульной службы отдела МВД России по Кугарчинскому и Зианчуринскому районам Башкирии, уточняет ведомство. Следствием и судом установлено, что с 2016 по 2019 год восемь местных жителей и трое инспекторов для незаконного получения страховых выплат организовывали фиктивные ДТП с участием легковых автомобилей. В результате преступных действий страховым компаниям причинен ущерб свыше 1,4 миллиона рублей. Кроме этого, инспекторы ДПС получали и давали взятки за оформление заведомо фиктивных дорожно-транспортных происшествий, внося в официальные документы ложные сведения, следует из релиза. "Суд приговорил бывших полицейских к 6, 4 и 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил их права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет", - говорится в сообщении. По данным следствия, одному сообщнику назначен условный срок лишения свободы на 2,5 года, еще двоим - штраф в размере 80 тысяч рублей. В отношении пятерых граждан уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, а также в связи с раскаянием.
https://ria.ru/20250517/prigovor-2017523162.html
https://ria.ru/20241204/moskva-1987234823.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
В Башкирии вынесли приговоры бывшим полицейским за автоподставы

Сроки до 6 лет получили 3 экс-полицейских за автоподставы в Башкирии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 19 мая – РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к реальным срокам лишения свободы трех бывших сотрудников ДПС, которые организовывали фиктивные аварии для получения страховых выплат, наказаны и их подельники, сообщает СУСК РФ по региону.
Речь идет о трех бывших сотрудниках дорожно-патрульной службы отдела МВД России по Кугарчинскому и Зианчуринскому районам Башкирии, уточняет ведомство.
Оглашение приговора по делу сотрудников ОВД Дальний - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Экс-полицейские из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор за пытки
17 мая, 03:48
Следствием и судом установлено, что с 2016 по 2019 год восемь местных жителей и трое инспекторов для незаконного получения страховых выплат организовывали фиктивные ДТП с участием легковых автомобилей. В результате преступных действий страховым компаниям причинен ущерб свыше 1,4 миллиона рублей. Кроме этого, инспекторы ДПС получали и давали взятки за оформление заведомо фиктивных дорожно-транспортных происшествий, внося в официальные документы ложные сведения, следует из релиза.
"Суд приговорил бывших полицейских к 6, 4 и 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил их права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет", - говорится в сообщении.
По данным следствия, одному сообщнику назначен условный срок лишения свободы на 2,5 года, еще двоим - штраф в размере 80 тысяч рублей. В отношении пятерых граждан уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, а также в связи с раскаянием.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
В Москве водитель нажал на газ, когда за ручку двери держался гаишник
4 декабря 2024, 08:31
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала