https://ria.ru/20250519/avtopodstavy-2017851523.html

В Башкирии вынесли приговоры бывшим полицейским за автоподставы

В Башкирии вынесли приговоры бывшим полицейским за автоподставы - РИА Новости, 19.05.2025

В Башкирии вынесли приговоры бывшим полицейским за автоподставы

Суд в Башкирии приговорил к реальным срокам лишения свободы трех бывших сотрудников ДПС, которые организовывали фиктивные аварии для получения страховых выплат, РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:22:00+03:00

2025-05-19T15:22:00+03:00

2025-05-19T15:22:00+03:00

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УФА, 19 мая – РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к реальным срокам лишения свободы трех бывших сотрудников ДПС, которые организовывали фиктивные аварии для получения страховых выплат, наказаны и их подельники, сообщает СУСК РФ по региону. Речь идет о трех бывших сотрудниках дорожно-патрульной службы отдела МВД России по Кугарчинскому и Зианчуринскому районам Башкирии, уточняет ведомство. Следствием и судом установлено, что с 2016 по 2019 год восемь местных жителей и трое инспекторов для незаконного получения страховых выплат организовывали фиктивные ДТП с участием легковых автомобилей. В результате преступных действий страховым компаниям причинен ущерб свыше 1,4 миллиона рублей. Кроме этого, инспекторы ДПС получали и давали взятки за оформление заведомо фиктивных дорожно-транспортных происшествий, внося в официальные документы ложные сведения, следует из релиза. "Суд приговорил бывших полицейских к 6, 4 и 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил их права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет", - говорится в сообщении. По данным следствия, одному сообщнику назначен условный срок лишения свободы на 2,5 года, еще двоим - штраф в размере 80 тысяч рублей. В отношении пятерых граждан уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, а также в связи с раскаянием.

https://ria.ru/20250517/prigovor-2017523162.html

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