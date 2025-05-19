https://ria.ru/20250519/aviatoplivo-2017747466.html
В России разработали методику определения биоуглерода в авиатопливе
В России разработали методику определения биоуглерода в авиатопливе - РИА Новости, 19.05.2025
В России разработали методику определения биоуглерода в авиатопливе
Ученые Новосибирского госуниверситета на пути к "зеленому" топливу будущего разработали методику определения биоуглерода в образцах авиакеросина с... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T03:19:00+03:00
2025-05-19T03:19:00+03:00
2025-05-19T03:35:00+03:00
технологии
россия
москва
новосибирский государственный университет
международная организация гражданской авиации
евросоюз
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НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета на пути к "зеленому" топливу будущего разработали методику определения биоуглерода в образцах авиакеросина с использованием ускорительной масс-спектрометрии, сообщили РИА Новости в НГУ. "Эксперименты показали высокую эффективность данной разработки. Анализ содержания биоуглерода в авиатопливе методом ускорительной масс-спектрометрии является обязательным условием для сертификации биотоплива. Сейчас сделать данное исследование можно только в Новосибирске", - сообщили в вузе. Первые анализы содержания биоуглерода в образцах устойчивого авиационного топлива (SAF) провели в Центре коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ". Были проанализированы четыре образца различного происхождения. Полученные результаты показали, что метод вполне может стать рутинным методом анализа биоуглерода в авиатопливе. В НГУ пояснили, что для проведения анализа содержания биоуглерода в образцах керосина методом ускорительной масс-спектрометрии в сибирским ученым обратились специалисты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (Москва). Они разрабатывают авиатопливо собственной технологии PCH-SAF, которая имеет все шансы в короткий срок совершить переход на выработку топлива со сниженным углеродным следом без значительных капиталовложений. "Данная разработка имеет особую актуальность, которая со временем только возрастет: для снижения углеродного следа Международная организация гражданской авиации (ICAO) в 2016 году запустила программу CORSIA, обязывающую авиакомпании компенсировать рост выбросов. Целью данной программы является предотвращение роста выбросов углекислого газа относительно уровня 2020 года. Россия также планирует принимать участие в этой международной программе. С 2025 года рейсы из ЕС должны использовать 2% SAF (Sustainable Aviation Fuel) — топлива с биогенным компонентом. К 2050 году эта доля достигнет 63%", - рассказала директор центра коллективного пользования "УМС НГУ-ННЦ" Екатерина Пархомчук. SAF (Sustainable Aviation Fuel) — "устойчивое авиационное топливо". Это продукт переработки биомассы, представляющей собой растительные масла, животный жир, лигноцеллюлозные отходы деревообработки, микроводоросли. Оно добавляется в керосин, полученный из традиционных ископаемых источников углеводородов. Для производства SAF, что в России имеет большой потенциал, требуется сертификация и контроль за выполнением требований на минимальное содержание доли "биоуглерода". Пархомчук считает, что УМС-метод подтвердил свою точность, чувствительность и надежность и может стать ключевым инструментом для перехода авиации на "зеленые" рельсы. А внедрение в промышленность технологии, разработанной специалистами РГУ нефти и газа, может открыть России путь к лидерству в производстве современного экологичного авиатоплива.
https://ria.ru/20241025/toplivo-1979955980.html
https://ria.ru/20241003/uchenye-1976088242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, новосибирский государственный университет, международная организация гражданской авиации, евросоюз
Технологии, Россия, Москва, Новосибирский государственный университет, Международная организация гражданской авиации, Евросоюз
В России разработали методику определения биоуглерода в авиатопливе
Биоуглерод в авиатопливе определяют методом ускорительной масс-спектрометрии
НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета на пути к "зеленому" топливу будущего разработали методику определения биоуглерода в образцах авиакеросина с использованием ускорительной масс-спектрометрии, сообщили РИА Новости в НГУ.
"Эксперименты показали высокую эффективность данной разработки. Анализ содержания биоуглерода в авиатопливе методом ускорительной масс-спектрометрии является обязательным условием для сертификации биотоплива. Сейчас сделать данное исследование можно только в Новосибирске", - сообщили в вузе.
Первые анализы содержания биоуглерода в образцах устойчивого авиационного топлива (SAF) провели в Центре коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ
-ННЦ". Были проанализированы четыре образца различного происхождения. Полученные результаты показали, что метод вполне может стать рутинным методом анализа биоуглерода в авиатопливе.
В НГУ пояснили, что для проведения анализа содержания биоуглерода в образцах керосина методом ускорительной масс-спектрометрии в сибирским ученым обратились специалисты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (Москва
). Они разрабатывают авиатопливо собственной технологии PCH-SAF, которая имеет все шансы в короткий срок совершить переход на выработку топлива со сниженным углеродным следом без значительных капиталовложений.
"Данная разработка имеет особую актуальность, которая со временем только возрастет: для снижения углеродного следа Международная организация гражданской авиации (ICAO
) в 2016 году запустила программу CORSIA, обязывающую авиакомпании компенсировать рост выбросов. Целью данной программы является предотвращение роста выбросов углекислого газа относительно уровня 2020 года. Россия
также планирует принимать участие в этой международной программе. С 2025 года рейсы из ЕС
должны использовать 2% SAF (Sustainable Aviation Fuel) — топлива с биогенным компонентом. К 2050 году эта доля достигнет 63%", - рассказала директор центра коллективного пользования "УМС НГУ-ННЦ" Екатерина Пархомчук.
SAF (Sustainable Aviation Fuel) — "устойчивое авиационное топливо". Это продукт переработки биомассы, представляющей собой растительные масла, животный жир, лигноцеллюлозные отходы деревообработки, микроводоросли. Оно добавляется в керосин, полученный из традиционных ископаемых источников углеводородов. Для производства SAF, что в России имеет большой потенциал, требуется сертификация и контроль за выполнением требований на минимальное содержание доли "биоуглерода".
Пархомчук считает, что УМС-метод подтвердил свою точность, чувствительность и надежность и может стать ключевым инструментом для перехода авиации на "зеленые" рельсы. А внедрение в промышленность технологии, разработанной специалистами РГУ нефти и газа, может открыть России путь к лидерству в производстве современного экологичного авиатоплива.