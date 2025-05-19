Рейтинг@Mail.ru
В России разработали методику определения биоуглерода в авиатопливе - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 19.05.2025 (обновлено: 03:35 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/aviatoplivo-2017747466.html
В России разработали методику определения биоуглерода в авиатопливе
В России разработали методику определения биоуглерода в авиатопливе - РИА Новости, 19.05.2025
В России разработали методику определения биоуглерода в авиатопливе
Ученые Новосибирского госуниверситета на пути к "зеленому" топливу будущего разработали методику определения биоуглерода в образцах авиакеросина с... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T03:19:00+03:00
2025-05-19T03:35:00+03:00
технологии
россия
москва
новосибирский государственный университет
международная организация гражданской авиации
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98728/11/987281114_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_fcab002eddb204687f2532f8d0afadee.jpg
НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета на пути к "зеленому" топливу будущего разработали методику определения биоуглерода в образцах авиакеросина с использованием ускорительной масс-спектрометрии, сообщили РИА Новости в НГУ. "Эксперименты показали высокую эффективность данной разработки. Анализ содержания биоуглерода в авиатопливе методом ускорительной масс-спектрометрии является обязательным условием для сертификации биотоплива. Сейчас сделать данное исследование можно только в Новосибирске", - сообщили в вузе. Первые анализы содержания биоуглерода в образцах устойчивого авиационного топлива (SAF) провели в Центре коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ". Были проанализированы четыре образца различного происхождения. Полученные результаты показали, что метод вполне может стать рутинным методом анализа биоуглерода в авиатопливе. В НГУ пояснили, что для проведения анализа содержания биоуглерода в образцах керосина методом ускорительной масс-спектрометрии в сибирским ученым обратились специалисты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (Москва). Они разрабатывают авиатопливо собственной технологии PCH-SAF, которая имеет все шансы в короткий срок совершить переход на выработку топлива со сниженным углеродным следом без значительных капиталовложений. "Данная разработка имеет особую актуальность, которая со временем только возрастет: для снижения углеродного следа Международная организация гражданской авиации (ICAO) в 2016 году запустила программу CORSIA, обязывающую авиакомпании компенсировать рост выбросов. Целью данной программы является предотвращение роста выбросов углекислого газа относительно уровня 2020 года. Россия также планирует принимать участие в этой международной программе. С 2025 года рейсы из ЕС должны использовать 2% SAF (Sustainable Aviation Fuel) — топлива с биогенным компонентом. К 2050 году эта доля достигнет 63%", - рассказала директор центра коллективного пользования "УМС НГУ-ННЦ" Екатерина Пархомчук. SAF (Sustainable Aviation Fuel) — "устойчивое авиационное топливо". Это продукт переработки биомассы, представляющей собой растительные масла, животный жир, лигноцеллюлозные отходы деревообработки, микроводоросли. Оно добавляется в керосин, полученный из традиционных ископаемых источников углеводородов. Для производства SAF, что в России имеет большой потенциал, требуется сертификация и контроль за выполнением требований на минимальное содержание доли "биоуглерода". Пархомчук считает, что УМС-метод подтвердил свою точность, чувствительность и надежность и может стать ключевым инструментом для перехода авиации на "зеленые" рельсы. А внедрение в промышленность технологии, разработанной специалистами РГУ нефти и газа, может открыть России путь к лидерству в производстве современного экологичного авиатоплива.
https://ria.ru/20241025/toplivo-1979955980.html
https://ria.ru/20241003/uchenye-1976088242.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98728/11/987281114_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_be3192ee93a62792ca0d619b4c8db061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, москва, новосибирский государственный университет, международная организация гражданской авиации, евросоюз
Технологии, Россия, Москва, Новосибирский государственный университет, Международная организация гражданской авиации, Евросоюз
В России разработали методику определения биоуглерода в авиатопливе

Биоуглерод в авиатопливе определяют методом ускорительной масс-спектрометрии

© Fotolia / 18percentgreyЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Fotolia / 18percentgrey
Лабораторные исследования. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета на пути к "зеленому" топливу будущего разработали методику определения биоуглерода в образцах авиакеросина с использованием ускорительной масс-спектрометрии, сообщили РИА Новости в НГУ.
"Эксперименты показали высокую эффективность данной разработки. Анализ содержания биоуглерода в авиатопливе методом ускорительной масс-спектрометрии является обязательным условием для сертификации биотоплива. Сейчас сделать данное исследование можно только в Новосибирске", - сообщили в вузе.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Новосибирские ученые изготовили партию синтетического топлива из пластика
25 октября 2024, 05:43
Первые анализы содержания биоуглерода в образцах устойчивого авиационного топлива (SAF) провели в Центре коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ". Были проанализированы четыре образца различного происхождения. Полученные результаты показали, что метод вполне может стать рутинным методом анализа биоуглерода в авиатопливе.
В НГУ пояснили, что для проведения анализа содержания биоуглерода в образцах керосина методом ускорительной масс-спектрометрии в сибирским ученым обратились специалисты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (Москва). Они разрабатывают авиатопливо собственной технологии PCH-SAF, которая имеет все шансы в короткий срок совершить переход на выработку топлива со сниженным углеродным следом без значительных капиталовложений.
"Данная разработка имеет особую актуальность, которая со временем только возрастет: для снижения углеродного следа Международная организация гражданской авиации (ICAO) в 2016 году запустила программу CORSIA, обязывающую авиакомпании компенсировать рост выбросов. Целью данной программы является предотвращение роста выбросов углекислого газа относительно уровня 2020 года. Россия также планирует принимать участие в этой международной программе. С 2025 года рейсы из ЕС должны использовать 2% SAF (Sustainable Aviation Fuel) — топлива с биогенным компонентом. К 2050 году эта доля достигнет 63%", - рассказала директор центра коллективного пользования "УМС НГУ-ННЦ" Екатерина Пархомчук.
SAF (Sustainable Aviation Fuel) — "устойчивое авиационное топливо". Это продукт переработки биомассы, представляющей собой растительные масла, животный жир, лигноцеллюлозные отходы деревообработки, микроводоросли. Оно добавляется в керосин, полученный из традиционных ископаемых источников углеводородов. Для производства SAF, что в России имеет большой потенциал, требуется сертификация и контроль за выполнением требований на минимальное содержание доли "биоуглерода".
Пархомчук считает, что УМС-метод подтвердил свою точность, чувствительность и надежность и может стать ключевым инструментом для перехода авиации на "зеленые" рельсы. А внедрение в промышленность технологии, разработанной специалистами РГУ нефти и газа, может открыть России путь к лидерству в производстве современного экологичного авиатоплива.
Солнечная электростанция в Волгограде - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В Новосибирске создали антиотражающие покрытия для солнечных элементов
3 октября 2024, 09:35
 
ТехнологииРоссияМоскваНовосибирский государственный университетМеждународная организация гражданской авиацииЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала