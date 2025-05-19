https://ria.ru/20250519/audiokniga-2016667590.html

"Полюс" выпустил аудиокнигу "Золото: люди, истории, приключения"

"Полюс" выпустил аудиокнигу "Золото: люди, истории, приключения" - РИА Новости, 19.05.2025

"Полюс" выпустил аудиокнигу "Золото: люди, истории, приключения"

РИА Новости. Золотодобывающая компания "Полюс" выпустила аудиокнигу "Золото: люди, истории, приключения", рассказывающую о роли драгоценного металла в развитии... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:00:00+03:00

2025-05-19T10:00:00+03:00

2025-05-19T10:00:00+03:00

культура

золотодобывающая компания "полюс"

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Золотодобывающая компания "Полюс" выпустила аудиокнигу "Золото: люди, истории, приключения", рассказывающую о роли драгоценного металла в развитии цивилизации, его влиянии на судьбы людей, сообщает компания.Бесплатная аудиокнига (12+) состоит из 25 глав, каждая из которых посвящена самым удивительным и интересным событиям, связанным с золотом."Золото всегда играло особую роль в истории человечества. Его ценили древние цивилизации, за него велись великие сражения, оно вдохновляло ученых, ювелиров, художников. В книге собраны самые интересные сюжеты: от первых самородков, найденных в Аравийской пустыне, до современных способов добычи драгоценного металла. Авторы уделили внимание захватывающим приключениям, уникальным кладам, великим открытиям и судьбам людей, чья жизнь была тесно связана с золотом", - отметили в "Полюсе".Аудиоверсия книги озвучена известными актерами театра и кино, среди которых Сергей Чонишвили, Дарья Мороз, Виктор Вержбицкий, Ирина Апексимова, Евгений Миронов, Александра Урсуляк и другие."Золото всегда было больше, чем просто металл — оно становилось символом власти, страсти, тайных замыслов и великих историй. Озвучивая главы этой книги, я словно путешествовала сквозь века: от роскошных дворцов Древнего Рима и Китая до захватывающих сюжетов, в которых золото играет главную роль. Надеюсь, слушатели тоже почувствуют эту магию!" - приводится в сообщении комментарий Урсуляк.По словам директора по связям с общественностью "Полюса" Виктории Васильевой, выпуск аудиокниги — логичное развитие образовательно-просветительского трека в социальных проектах, которые реализуются компанией в регионах присутствия."Эта аудиокнига — часть интеллектуального досуга, увлекательное, познавательное повествование, которое помогает понять, как золото изменяло ход истории, вдохновляло и становилось символом прогресса", - сказала она.

https://ria.ru/20241007/puteshestviya-1976448754.html

https://ria.ru/20250116/zoloto-1762019885.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

культура, золотодобывающая компания "полюс", россия