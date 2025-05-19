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Спикер парламента Армении опроверг слухи о выводе российских войск из Гюмри - РИА Новости, 19.05.2025
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12:46 19.05.2025 (обновлено: 13:22 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/armenija-2017811853.html
Спикер парламента Армении опроверг слухи о выводе российских войск из Гюмри
Спикер парламента Армении опроверг слухи о выводе российских войск из Гюмри - РИА Новости, 19.05.2025
Спикер парламента Армении опроверг слухи о выводе российских войск из Гюмри
Армения в настоящее время не обсуждает вопрос вывода из страны российской военной базы, заявил журналистам спикер парламента республики Ален Симонян. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:46:00+03:00
2025-05-19T13:22:00+03:00
армения
хикмет гаджиев
в мире
гюмри
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ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Армения в настоящее время не обсуждает вопрос вывода из страны российской военной базы, заявил журналистам спикер парламента республики Ален Симонян. "Республика Армения не обсуждает вопрос вывода российский военной базы с территории Армении сейчас", - отметил Симонян. По данным азербайджанских СМИ, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ранее заявил, что нет необходимости в пребывании в регионе размещенных там иностранных военных сил. Он подчеркнул также, что "иностранные силы вмешиваются для реализации своих интересов" . Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян считает, что это еще одно предварительное условие Баку, которое касается отказа от военного присутствия другой страны на территории Армении. По его мнению, тем самым в Азербайджане считают, что одним из предварительных условий достижения мира является вывод российской военной базы из Армении. Абрамян полагает, что это не только не является проблемой для армянских властей, но и не исключено, что позиции Еревана и Баку скоординированы. В Гюмри в Ширакской области, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ внесли изменения: срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 — до 2044 года. Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. В марте 2024 года в МИД РФ заявили РИА Новости, что присутствие 102-й российской военной базы и российских пограничников — единственная реальная гарантия суверенитета Армении, а "то, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, — опасная демагогия". Так в ведомстве прокомментировали положения доклада "Сети друзей Армении".
https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html
https://ria.ru/20250428/armeniya-2013926768.html
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армения, хикмет гаджиев, в мире, гюмри
Армения, Хикмет Гаджиев, В мире, Гюмри
Спикер парламента Армении опроверг слухи о выводе российских войск из Гюмри

Симонян: Армения не обсуждает вывод российской военной базы из Гюмри

© Sputnik / Асатур Есаянц102-я российская военная база в Гюмри, Армения
102-я российская военная база в Гюмри, Армения - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
102-я российская военная база в Гюмри, Армения . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Армения в настоящее время не обсуждает вопрос вывода из страны российской военной базы, заявил журналистам спикер парламента республики Ален Симонян.
"Республика Армения не обсуждает вопрос вывода российский военной базы с территории Армении сейчас", - отметил Симонян.
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По данным азербайджанских СМИ, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ранее заявил, что нет необходимости в пребывании в регионе размещенных там иностранных военных сил. Он подчеркнул также, что "иностранные силы вмешиваются для реализации своих интересов" .
Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян считает, что это еще одно предварительное условие Баку, которое касается отказа от военного присутствия другой страны на территории Армении. По его мнению, тем самым в Азербайджане считают, что одним из предварительных условий достижения мира является вывод российской военной базы из Армении. Абрамян полагает, что это не только не является проблемой для армянских властей, но и не исключено, что позиции Еревана и Баку скоординированы.
В Гюмри в Ширакской области, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ внесли изменения: срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 — до 2044 года. Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.
В марте 2024 года в МИД РФ заявили РИА Новости, что присутствие 102-й российской военной базы и российских пограничников — единственная реальная гарантия суверенитета Армении, а "то, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, — опасная демагогия". Так в ведомстве прокомментировали положения доклада "Сети друзей Армении".
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