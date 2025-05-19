https://ria.ru/20250519/arktika-2017943279.html

"Арктическая гонка": на Западе испугались усиления России и Китая

"Арктическая гонка": на Западе испугались усиления России и Китая - РИА Новости, 19.05.2025

"Арктическая гонка": на Западе испугались усиления России и Китая

Арктический регион, долгое время отличавшийся неприкосновенностью в вопросах геополитики, вскоре может стать стратегически важной территорией, пишет газета The... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T21:17:00+03:00

2025-05-19T21:17:00+03:00

2025-05-19T21:20:00+03:00

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арктический совет

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Арктический регион, долгое время отличавшийся неприкосновенностью в вопросах геополитики, вскоре может стать стратегически важной территорией, пишет газета The Indian Express."Учитывая обостряющуюся стратегическую гонку за критически важные минералы и редкоземельные элементы, Арктический регион, вероятно, станет важной территорией. Арктическая исключительность увядает. С конкурирующими интересами в регионе, отсутствием эффективных механизмов управления в нем, Арктика рискует быстро превратиться в стратегическую горячую точку. Примечательно, что эти события будут иметь серьезные последствия в глобальном масштабе", — пишет издание.С 2022 года прогресс Арктического совета как эффективного форума регионального управления был существенно затруднен. Учитывая характер форума, основанного на модели единогласного консенсуса, попытки НАТО минимально взаимодействовать с Россией поставили под угрозу его эффективность. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО с начала военной операции обострило напряженность внутри совета, — говорится в материале.Издание отмечает, что Китай стал важнейшим партнером для России в рамках расширения взаимодействия в Арктике. Российско-китайское военно-морское сотрудничество открыло новое стратегическое измерение в развивающейся геополитической матрице в регионе. Эта современная ось должна служить напоминанием арктическим странам о необходимости поддержания постоянного сотрудничества в Арктике.Россия и Китай в совместном заявлении в начале месяца выступили за сохранение мира и стабильности в Арктике и предотвращение в регионе военно-политической напряженности.

https://ria.ru/20250515/norvegija-2017153082.html

https://ria.ru/20250508/rossija-2015848701.html

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в мире, россия, арктика, китай, нато, арктический совет