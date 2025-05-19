"Арктическая гонка": на Западе испугались усиления России и Китая
Indian Express: усиление России и Китая меняет баланс сил в арктическом регионе
Арктика. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Арктический регион, долгое время отличавшийся неприкосновенностью в вопросах геополитики, вскоре может стать стратегически важной территорией, пишет газета The Indian Express.
"Учитывая обостряющуюся стратегическую гонку за критически важные минералы и редкоземельные элементы, Арктический регион, вероятно, станет важной территорией. Арктическая исключительность увядает. С конкурирующими интересами в регионе, отсутствием эффективных механизмов управления в нем, Арктика рискует быстро превратиться в стратегическую горячую точку. Примечательно, что эти события будут иметь серьезные последствия в глобальном масштабе", — пишет издание.
С 2022 года прогресс Арктического совета как эффективного форума регионального управления был существенно затруднен. Учитывая характер форума, основанного на модели единогласного консенсуса, попытки НАТО минимально взаимодействовать с Россией поставили под угрозу его эффективность. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО с начала военной операции обострило напряженность внутри совета, — говорится в материале.
Издание отмечает, что Китай стал важнейшим партнером для России в рамках расширения взаимодействия в Арктике. Российско-китайское военно-морское сотрудничество открыло новое стратегическое измерение в развивающейся геополитической матрице в регионе. Эта современная ось должна служить напоминанием арктическим странам о необходимости поддержания постоянного сотрудничества в Арктике.
Россия и Китай в совместном заявлении в начале месяца выступили за сохранение мира и стабильности в Арктике и предотвращение в регионе военно-политической напряженности.