https://ria.ru/20250519/aeroflot-2017787230.html

"Аэрофлот" будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Горно-Алтайск

"Аэрофлот" будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Горно-Алтайск - РИА Новости, 19.05.2025

"Аэрофлот" будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Горно-Алтайск

Авиакомпания "Аэрофлот" этим летом будет выполнять рекордное количество рейсов из Москвы в Горно-Алтайск, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T11:04:00+03:00

2025-05-19T11:04:00+03:00

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горно-алтайск

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" этим летом будет выполнять рекордное количество рейсов из Москвы в Горно-Алтайск, сообщает пресс-служба перевозчика. Начиная с 26 мая, частота полетов увеличится с нынешних девяти до 14 в неделю. Далее количество рейсов будет поэтапно увеличиваться и в июле-августе достигнет 25 в неделю — это до четырех рейсов в сутки. Из Москвы по четыре вылета в день в июле и августе будет выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам, а из Горно-Алтайска — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Также в летнем сезоне авиаперевозчик будет выполнять до трех рейсов в неделю в Горно-Алтайск из Санкт-Петербурга. В пресс-службе уточнили, что "Аэрофлот" традиционно обеспечивает регулярными авиаперевозками самые востребованные направления внутреннего туризма. За 2024 год группа перевезла через аэропорт Горно-Алтайска (в/из Москвы и Санкт-Петербурга) почти 170 тысяч пассажиров, а в первом квартале этого года — 46,7 тысячи пассажиров, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

https://ria.ru/20241010/aeroflot-1977367930.html

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Ольга Фомченкова

горно-алтайск, москва, санкт-петербург, аэрофлот