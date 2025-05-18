Последний звонок-2025: как и когда пройдет праздник
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВыпускница гуманитарно-математической гимназии на последнем звонке
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Последний звонок — это не только знаменательная дата и праздник, который ежегодно отмечают во всех школах России. В этот день выпускники 9 и 11 классов подходят к очень важному рубежу своей жизни, когда, оглядываясь на пройденные годы, молодые люди начинают серьезнее задумываться о будущем, соотносить мечты с планами, яснее представлять свои цели. Какова история этого праздника, как его отмечают и какого числа пройдет последний звонок в 2025 году, — в материале РИА Новости.
24 мая
пройдут последние звонки в школах в 2025 году
Последний звонок
Последний звонок — праздник, отмечаемый в российских школах в конце каждого учебного года. Посвящен он выпускникам 9 и 11 классов, заканчивающим обучение и вступающим во взрослую жизнь. В этот день в школах проводятся традиционные мероприятия, а завершает их тот самый последний звонок.
Раскрыты даты последних звонков и выпускных
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Какого числа
Праздник традиционно отмечают в конце учебного года в мае. Историк-архивист Южного федерального университета Павел Огорельцев рассказывает, что раньше каждая школа всегда самостоятельно определяла конкретную дату события.
На сегодняшний день регулирование этого вопроса взяло на себя Министерство просвещения России, которое и устанавливает общую для всех дату.
В 2025 году он пройдет 24 мая.
История праздника
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКолокольчик выпускников на столе во время последнего звонка в школе № 1252 имени Сервантеса в Москве
Колокольчик выпускников на столе во время последнего звонка в школе № 1252 имени Сервантеса в Москве
День торжественного прощания со школой является наследием советской эпохи.
Впервые последний звонок провели 25 мая 1948 года в двух советских школах — в Москве и Краснодаре.
“Считается, что идея создания символического праздника для школьников пришла к учителю, кандидату педагогических наук Ф.Ф. Брюховецкому. Концепт оформился благодаря неустанному труду специалиста на ниве преподавания с учетом пожеланий и интересов подопечных”, — поясняет Огорельцев.
Позднее зародившуюся традицию переняли школы из соседних районов и даже республик СССР. Уже к 1970-ым годам последний звонок превратился в массовое торжество и закрепился в профильных актах.
По словам Огорельцева, праздник пережил советскую эпоху и прошел испытание новыми либеральными ценностями России 90-ых.
Как проходит последний звонок
Со времен своего зарождения последний звонок приобрел множество сопутствующих традиций, которые чтут и ревностно соблюдают и по сей день.
“Постепенно в формат праздника добавлялись отдельные нюансы, например, использование лент выпускников. Обычно в программу включают: линейку-построение, обращения учителей и руководящего состава учреждения, вальс или творческий номер от учащихся, напутствия родителей, проход по периметру зала самого старшего или высокого выпускника с первоклассницей на руках, которая звенит в колокольчик”, — уточняет Огорельцев.
Последний звонок в гимназии №2 во Владивостоке
Традиционно официальная часть мероприятия начинается с линейки, на которой присутствуют выпускники, их близкие и друзья, учителя и руководство школы. После того, как прозвучит государственный гимн, слово берет директор и поздравляет молодых людей с окончанием учебы.
После линейки выпускники, как правило, устраивают концерт, на котором могут выступать как они сами, так и приглашенные артисты.
Разумеется, ни один последний звонок не обходится без традиционного вальса, который могут танцевать все, или всего несколько пар.
Кульминацией мероприятия является сам последний звонок. Сохраняя советские традиции, девочка-первоклассница садится на плечо одного из выпускников и, тряся колокольчиком, выдает главный звук события.
На этом официальная часть первого звонка заканчивается, однако после нее выпускники нередко переходят к неофициальной. Зависит она от их желаний и размаха фантазии. Зачастую молодые люди едут кататься на теплоходе, запускают воздушные шары или просто гуляют на природе. Ну и, конечно же, банкет.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКолокол в руке учащейся школы на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года
Колокол в руке учащейся школы на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года
Песни на последнем звонке
Музыкальные композиции, которые звучат на последнем звонке, могут варьироваться от традиционных советских песен до современных треков.
К первым можно отнести “Школьный вальс”, “Не повторяется такое никогда”, “До чего дошел прогресс”. Нередко можно услышать песню “Восьмиклассница” группы “Кино”.
Также на празднике зачастую звучат треки: “Выпускной” (Егор Крид); “Последний звонок” (Челси) и “Выпускной” (MEDALIN).
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Что дарят учителям
Как правило, выпускники выбирают подарки учителям из трех категорий товаров.
К первой группе относятся вещи, которые могут пригодиться преподавателям в их профессиональной деятельности. Это может быть ежедневник, настольная лампа, электронная книга, прочие полезные гаджеты и даже кружка с подогревом.
Во вторую категорию входят памятные подарки: ручка с гравировкой, рамка с фотографией, именная флешка и т.п.
К третьей группе можно отнести прочие подарки, которые будут приятны и полезны учителям вне работы. К таким товарам относятся билеты в театр, сертификат в книжный магазин, вазы, часы и т.д.
Что надевают на последний звонок
Празднование последнего звонка в Москве
Образ выпускников на последнем звонке закрепился еще в советскую эпоху. Юноши носили темные костюмы и белые рубашки. Девушки традиционно надевали коричневые платья с фартуком и белым воротником, а на голову — большие банты.
Такая форма одежды уже давно ушла в прошлое, однако и на сегодняшний день часто выпускницы поддерживают эту традицию, одеваясь соответственно.
По словам основателя бренда одежды Pepen Тимура Уруцкоева, за последние годы в обществе очень сильно поменялось представление о том, как должна выглядеть девушка на последнем звонке.
“Можно выделить тренд на самосознание и самоопределение. То, что девушка должна нравиться в большей степени сама себе, нежели молодым людям, своим родителям, друзьям — это сейчас находит отражение в моде. Также рекомендуем использовать тренд на самоиронию и игривость, сейчас мода не хочет быть тяжелой и серьезной, игривости добавит комбинация прозрачной юбки/брюк с объемной или прилегающей рубашкой, такой образ хорошо сочетается с жакетами и бомберами на прохладный вечер”, — отмечает Уруцкоев.
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Как отмечают праздник в других странах
Традиция отмечать окончание средней школы, конечно же, существует не только в России.
К примеру, в США также проводят линейку, после которой выпускников ждет бал. Юноши и девушки в костюмах и вечерних платьях приходят парами. Традиционно на мероприятии выбирают короля и королеву бала.
В Китае выпускники выбрасывают из окон вещи, связанные со школой. Примечательно, что после этого они собирают разбросанные предметы сами.
В Германии молодые люди часто сажают деревья в школьном саду для того, чтобы оставить память о себе, а преподаватели поздравляют выпускников в шутливой форме.
А вот в Великобритании окончание школы не празднуют вовсе, хоть и очень помпезно отмечают выпуск из университета.
В Аргентине вряд ли можно увидеть выпускников в роскошной одежде, так как в этот день принято, чтобы знакомые и друзья обливали их соусами.
Норвежские выпускники умеют продлить удовольствие, поэтому празднуют окончание школы аж несколько дней. Как правило, они гуляют по городу в ярких нарядах, а также поют и танцуют.
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