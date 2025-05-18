https://ria.ru/20250518/zemletryasenie-2017661560.html

Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1

Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 18.05.2025

Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в воскресенье утром вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T09:59:00+03:00

2025-05-18T09:59:00+03:00

2025-05-18T09:59:00+03:00

елена семенова

тихий океан

кунашир (остров)

в мире

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в воскресенье утром вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в Тихом океане 18 мая в 11.32 (3.32 мск). Его эпицентр располагался в 102 километрах юго-восточнее села Головнино на острове Кунашир, очаг – на глубине 56 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250517/zemletryasenie-2017556710.html

тихий океан

кунашир (остров)

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елена семенова, тихий океан, кунашир (остров), в мире