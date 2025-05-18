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"Шансы тают". В Раде сделали мрачный прогноз для Зеленского
"Шансы тают". В Раде сделали мрачный прогноз для Зеленского - РИА Новости, 18.05.2025
"Шансы тают". В Раде сделали мрачный прогноз для Зеленского
Шансы Владимира Зеленского и его окружения удержать власть становятся все меньше, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T17:32:00+03:00
2025-05-18T17:32:00+03:00
2025-05-18T19:34:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Шансы Владимира Зеленского и его окружения удержать власть становятся все меньше, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Понятно, что главнейшей задачей Зеленского в Турции было сорвать переговоры, обвинив в этом Россию. Однако эта игра не удалась, а встреча Путина с Трампом стала не дальше, а ближе. Это значит, что шансы удержать власть тают", — заявил он.Депутат отметил, что Зеленский неадекватен, не выдерживает критику и "бросается на людей", что еще больше подрывает доверие к нему Трампа.В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250518/zelenskiy-2017638038.html
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в мире, россия, турция, стамбул, владимир зеленский, владимир мединский, александр дубинский
В мире, Россия, Турция, Стамбул, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Александр Дубинский
"Шансы тают". В Раде сделали мрачный прогноз для Зеленского
Дубинский: Зеленский теряет шансы удержать власть после переговоров в Стамбуле