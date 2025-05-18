https://ria.ru/20250518/zelenskiy-2017680039.html
Действия Зеленского вызвали ярость в Турции
Действия Зеленского вызвали ярость в Турции - РИА Новости, 18.05.2025
Действия Зеленского вызвали ярость в Турции
Читатели турецкого издания Haber7 жестко раскритиковали главу киевского режима после прошедшего в Албании саммита, в котором приняли участие европейские лидеры. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T13:29:00+03:00
2025-05-18T13:29:00+03:00
2025-05-18T13:29:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир зеленский
стамбул
в мире
турция
кир стармер
фридрих мерц
тирана (город)
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 жестко раскритиковали главу киевского режима после прошедшего в Албании саммита, в котором приняли участие европейские лидеры."Весь мир наблюдает за тем, во что клоун превращает огромную Украину", — написал один из комментаторов."Шут, уничтоживший свою нацию и свою страну. Или, короче говоря, Зеленский", — отметил другой."Зеленский должен предстать перед судом за то, что он заставил свой народ пережить этот разрушительный конфликт", — поделился мнением еще один из пользователей."Этот парень погубил свою страну..." — заключили пользователи.В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря ЗеленскогоСергея Никифорова написало, что Зеленский, Макрон, канцлер ФРГФридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер ПольшиДональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албаниипровели телефонный разговор с Трампом.Как сообщил телеканал CNN, основной темой разговора стали российско-украинские переговоры в Стамбуле.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир зеленский, стамбул, в мире, турция, кир стармер, фридрих мерц, тирана (город)
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Зеленский, Стамбул, В мире, Турция, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Тирана (город)