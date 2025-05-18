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Действия Зеленского вызвали ярость в Турции - РИА Новости, 18.05.2025
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13:29 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/zelenskiy-2017680039.html
Действия Зеленского вызвали ярость в Турции
Действия Зеленского вызвали ярость в Турции - РИА Новости, 18.05.2025
Действия Зеленского вызвали ярость в Турции
Читатели турецкого издания Haber7 жестко раскритиковали главу киевского режима после прошедшего в Албании саммита, в котором приняли участие европейские лидеры. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T13:29:00+03:00
2025-05-18T13:29:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир зеленский
стамбул
в мире
турция
кир стармер
фридрих мерц
тирана (город)
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 жестко раскритиковали главу киевского режима после прошедшего в Албании саммита, в котором приняли участие европейские лидеры."Весь мир наблюдает за тем, во что клоун превращает огромную Украину", — написал один из комментаторов."Шут, уничтоживший свою нацию и свою страну. Или, короче говоря, Зеленский", — отметил другой."Зеленский должен предстать перед судом за то, что он заставил свой народ пережить этот разрушительный конфликт", — поделился мнением еще один из пользователей."Этот парень погубил свою страну..." — заключили пользователи.В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря ЗеленскогоСергея Никифорова написало, что Зеленский, Макрон, канцлер ФРГФридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер ПольшиДональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албаниипровели телефонный разговор с Трампом.Как сообщил телеканал CNN, основной темой разговора стали российско-украинские переговоры в Стамбуле.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир зеленский, стамбул, в мире, турция, кир стармер, фридрих мерц, тирана (город)
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Зеленский, Стамбул, В мире, Турция, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Тирана (город)

Действия Зеленского вызвали ярость в Турции

© AP Photo / Leon NealВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Leon Neal
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 жестко раскритиковали главу киевского режима после прошедшего в Албании саммита, в котором приняли участие европейские лидеры.
"Весь мир наблюдает за тем, во что клоун превращает огромную Украину", — написал один из комментаторов.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
"Будет хуже". В Раде накинулись на Зеленского после встречи в Стамбуле
Вчера, 08:35
"Шут, уничтоживший свою нацию и свою страну. Или, короче говоря, Зеленский", — отметил другой.
"Зеленский должен предстать перед судом за то, что он заставил свой народ пережить этот разрушительный конфликт", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Этот парень погубил свою страну..." — заключили пользователи.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Макрон выступил с дерзким заявлением в адрес Путина
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В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря ЗеленскогоСергея Никифорова написало, что Зеленский, Макрон, канцлер ФРГФридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер ПольшиДональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албаниипровели телефонный разговор с Трампом.
Как сообщил телеканал CNN, основной темой разговора стали российско-украинские переговоры в Стамбуле.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Российская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В Британии сделали неожиданное заявление о переговорах в Стамбуле
Вчера, 11:20
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир ЗеленскийСтамбулВ миреТурцияКир СтармерФридрих МерцТирана (город)
 
 
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