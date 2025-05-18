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"Провокация": на Западе раскрыли, как Зеленский перехитрил сам себя
"Провокация": на Западе раскрыли, как Зеленский перехитрил сам себя - РИА Новости, 18.05.2025
"Провокация": на Западе раскрыли, как Зеленский перехитрил сам себя
Поведение Владимира Зеленского перед переговорами в Стамбуле привело к поражению украинской делегации, пишет испанская газета Público. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T05:23:00+03:00
2025-05-18T05:23:00+03:00
2025-05-18T05:23:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского перед переговорами в Стамбуле привело к поражению украинской делегации, пишет испанская газета Público."То, что сначала показалось Зеленскому идеей для провокации, превратилось в поспешное и непоследовательное решение, которое просто дает Москве повод продолжить боевые действия и сделать ставку на продолжение диалога с Вашингтоном, а не с Киевом", — говорится в материале.Как полагает автор, президенту США Дональду Трампу совсем не понравилась поспешность украинского лидера и его "призыв" к российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Стамбул."Вот почему Вашингтон выбирает формулу, которая дала определенные результаты с момента прихода Трампа к власти, а именно — прямые контакты с Москвой", — говорится в материале.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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в мире, москва, украина, стамбул, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Москва, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Провокация": на Западе раскрыли, как Зеленский перехитрил сам себя
Público: провокация Зеленского привела к фиаско Киева на переговорах в Стамбуле