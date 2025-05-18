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"Подал в отставку": журналистка предупредила о потере власти Зеленским - РИА Новости, 18.05.2025
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02:00 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/zelenskiy-2017638038.html
"Подал в отставку": журналистка предупредила о потере власти Зеленским
"Подал в отставку": журналистка предупредила о потере власти Зеленским - РИА Новости, 18.05.2025
"Подал в отставку": журналистка предупредила о потере власти Зеленским
Рапорт на увольнение, который недавно подал один из командиров украинских боевиков, дает понять, что Владимир Зеленский теряет контроль над властью и ситуацией... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T02:00:00+03:00
2025-05-18T02:00:00+03:00
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рапорт на увольнение, который недавно подал один из командиров украинских боевиков, дает понять, что Владимир Зеленский теряет контроль над властью и ситуацией на фронте, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X."Власть Зеленского и война стремительно выходят из-под контроля. Впервые в отставку подал боевой командующий украинской армии Ширшин", — написала она.Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что комбат элитной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин написал рапорт на увольнение из-за "дебильных приказов" командования. По его словам, оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям, а страх перед некомпетентным командованием приводит только к провалам.Боевик также выразил желание пообщаться с журналистами после увольнения.
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003631573.html
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Подал в отставку": журналистка предупредила о потере власти Зеленским

Панченко заявила, что Зеленский теряет контроль над властью

© AP Photo / Leon NealВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Leon Neal
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рапорт на увольнение, который недавно подал один из командиров украинских боевиков, дает понять, что Владимир Зеленский теряет контроль над властью и ситуацией на фронте, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
«
"Власть Зеленского и война стремительно выходят из-под контроля. Впервые в отставку подал боевой командующий украинской армии Ширшин", — написала она.
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В ВСУ забили тревогу из-за нехватки систем ПВО
7 марта, 14:34
Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что комбат элитной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин написал рапорт на увольнение из-за "дебильных приказов" командования. По его словам, оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям, а страх перед некомпетентным командованием приводит только к провалам.
Боевик также выразил желание пообщаться с журналистами после увольнения.
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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