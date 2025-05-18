https://ria.ru/20250518/zelenskiy-2017638038.html

"Подал в отставку": журналистка предупредила о потере власти Зеленским

"Подал в отставку": журналистка предупредила о потере власти Зеленским - РИА Новости, 18.05.2025

"Подал в отставку": журналистка предупредила о потере власти Зеленским

Рапорт на увольнение, который недавно подал один из командиров украинских боевиков, дает понять, что Владимир Зеленский теряет контроль над властью и ситуацией... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T02:00:00+03:00

2025-05-18T02:00:00+03:00

2025-05-18T02:00:00+03:00

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017537660_0:148:3074:1877_1920x0_80_0_0_ce26ad3074aa78634016cc7d0d7faf5b.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рапорт на увольнение, который недавно подал один из командиров украинских боевиков, дает понять, что Владимир Зеленский теряет контроль над властью и ситуацией на фронте, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X."Власть Зеленского и война стремительно выходят из-под контроля. Впервые в отставку подал боевой командующий украинской армии Ширшин", — написала она.Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что комбат элитной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин написал рапорт на увольнение из-за "дебильных приказов" командования. По его словам, оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям, а страх перед некомпетентным командованием приводит только к провалам.Боевик также выразил желание пообщаться с журналистами после увольнения.

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003631573.html

https://ria.ru/20250516/ukraina-2017509075.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины