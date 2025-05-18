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Захарова прокомментировала слова Мерца о поставках Киеву ракет Taurus - РИА Новости, 18.05.2025
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17:33 18.05.2025 (обновлено: 23:15 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/zaharova-2017709613.html
Захарова прокомментировала слова Мерца о поставках Киеву ракет Taurus
Захарова прокомментировала слова Мерца о поставках Киеву ракет Taurus - РИА Новости, 18.05.2025
Захарова прокомментировала слова Мерца о поставках Киеву ракет Taurus
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале призвала не верить заявлениям канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии планов поставлять... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T17:33:00+03:00
2025-05-18T23:15:00+03:00
в мире
германия
украина
берлин (город)
мария захарова
фридрих мерц
борис писториус
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале призвала не верить заявлениям канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии планов поставлять Украине крылатые ракеты Taurus."Казалось бы, вот оно — подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине, получению места за столом не только с ложечками для сахара и салфетками, но и предназначенного для серьезных переговоров. Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера — вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму", — пояснила она.Дипломат обратила внимание на заявление Мерца о том, что публичная дискуссия о передаче Taurus якобы стала стратегическим преимуществом для России и стратегическим недостатком для Германии. "То есть для Берлина императивом является не мир, а "агрессивные нарративы" в совокупности с изничтожением свободы слова и законности принятия смертоносных для Европы решений", — резюмировала Захарова. В пятницу канцлер ФРГ заявил, что сейчас Берлин не планирует передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты. По его словам, такое решение потребует длительного обучения военных. При этом он добавил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.Еще в середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допускал передачу Украине ракет большой дальности при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус отмечал, что есть много аргументов против подобного шага.Как подчеркивала Захарова, Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне киевского режима.
https://ria.ru/20250414/gosduma-2011116484.html
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в мире, германия, украина, берлин (город), мария захарова, фридрих мерц, борис писториус, ard, киев
В мире, Германия, Украина, Берлин (город), Мария Захарова, Фридрих Мерц, Борис Писториус, ARD, Киев
Захарова прокомментировала слова Мерца о поставках Киеву ракет Taurus

Захарова: Мерц пытается вывести из публичного обсуждения поставки Киеву Taurus

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале призвала не верить заявлениям канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии планов поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.
"Казалось бы, вот оно — подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине, получению места за столом не только с ложечками для сахара и салфетками, но и предназначенного для серьезных переговоров. Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера — вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму", — пояснила она.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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14 апреля, 11:48
Дипломат обратила внимание на заявление Мерца о том, что публичная дискуссия о передаче Taurus якобы стала стратегическим преимуществом для России и стратегическим недостатком для Германии.
"То есть для Берлина императивом является не мир, а "агрессивные нарративы" в совокупности с изничтожением свободы слова и законности принятия смертоносных для Европы решений", — резюмировала Захарова.
В пятницу канцлер ФРГ заявил, что сейчас Берлин не планирует передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты. По его словам, такое решение потребует длительного обучения военных. При этом он добавил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.
Еще в середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допускал передачу Украине ракет большой дальности при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус отмечал, что есть много аргументов против подобного шага.
Как подчеркивала Захарова, Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне киевского режима.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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10 мая, 22:58
 
В миреГерманияУкраинаБерлин (город)Мария ЗахароваФридрих МерцБорис ПисториусARDКиев
 
 
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