https://ria.ru/20250518/vzryv-2017636923.html

СМИ: взрыв в Калифорнии произошел из-за детонации бомбы у клиники

СМИ: взрыв в Калифорнии произошел из-за детонации бомбы у клиники - РИА Новости, 18.05.2025

СМИ: взрыв в Калифорнии произошел из-за детонации бомбы у клиники

Взрыв, прогремевший в калифорнийском городе Палм-Спрингс, произошел в результате детонации бомбы у клиники репродуктивного здоровья, экстренные службы... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T01:17:00+03:00

2025-05-18T01:17:00+03:00

2025-05-18T01:17:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Взрыв, прогремевший в калифорнийском городе Палм-Спрингс, произошел в результате детонации бомбы у клиники репродуктивного здоровья, экстренные службы квалифицировали его как преднамеренный акт насилия, сообщает издание Los Angeles Times. Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал о гибели одного человека при взрыве автомобиля в калифорнийском городе Палм-Спрингc. "Один человек погиб в результате предполагаемого взрыва бомбы возле клиники репродуктивного здоровья", - пишет издание. По словам начальника пожарной охраны Палм-Спрингс Пола Альварадо, "взрыв, по всей видимости, является преднамеренным актом насилия". Власти Палм-Спрингс заявили, что взрыв произошел либо внутри, либо рядом с автомобилем, припаркованным возле клиники.

https://ria.ru/20250517/vzryv-2017629920.html

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в мире, nbc