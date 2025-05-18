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СМИ: взрыв в Калифорнии произошел из-за детонации бомбы у клиники - РИА Новости, 18.05.2025
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01:17 18.05.2025
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СМИ: взрыв в Калифорнии произошел из-за детонации бомбы у клиники
СМИ: взрыв в Калифорнии произошел из-за детонации бомбы у клиники - РИА Новости, 18.05.2025
СМИ: взрыв в Калифорнии произошел из-за детонации бомбы у клиники
Взрыв, прогремевший в калифорнийском городе Палм-Спрингс, произошел в результате детонации бомбы у клиники репродуктивного здоровья, экстренные службы... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T01:17:00+03:00
2025-05-18T01:17:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Взрыв, прогремевший в калифорнийском городе Палм-Спрингс, произошел в результате детонации бомбы у клиники репродуктивного здоровья, экстренные службы квалифицировали его как преднамеренный акт насилия, сообщает издание Los Angeles Times. Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал о гибели одного человека при взрыве автомобиля в калифорнийском городе Палм-Спрингc. "Один человек погиб в результате предполагаемого взрыва бомбы возле клиники репродуктивного здоровья", - пишет издание. По словам начальника пожарной охраны Палм-Спрингс Пола Альварадо, "взрыв, по всей видимости, является преднамеренным актом насилия". Власти Палм-Спрингс заявили, что взрыв произошел либо внутри, либо рядом с автомобилем, припаркованным возле клиники.
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СМИ: взрыв в Калифорнии произошел из-за детонации бомбы у клиники

LA Times: взрыв в Калифорнии произошел из-за детонации бомбы у клиники

© AP Photo / Reed SaxonПолицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния
Полицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Reed Saxon
Полицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Взрыв, прогремевший в калифорнийском городе Палм-Спрингс, произошел в результате детонации бомбы у клиники репродуктивного здоровья, экстренные службы квалифицировали его как преднамеренный акт насилия, сообщает издание Los Angeles Times.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал о гибели одного человека при взрыве автомобиля в калифорнийском городе Палм-Спрингc.
"Один человек погиб в результате предполагаемого взрыва бомбы возле клиники репродуктивного здоровья", - пишет издание.
По словам начальника пожарной охраны Палм-Спрингс Пола Альварадо, "взрыв, по всей видимости, является преднамеренным актом насилия". Власти Палм-Спрингс заявили, что взрыв произошел либо внутри, либо рядом с автомобилем, припаркованным возле клиники.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
При взрыве автомобиля в Калифорнии погиб человек, сообщает NBC
Вчера, 23:17
 
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