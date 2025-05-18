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МИД Румынии опроверг сообщения о фальсификациях на выборах - РИА Новости, 18.05.2025
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21:20 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/vybory-2017725930.html
МИД Румынии опроверг сообщения о фальсификациях на выборах
МИД Румынии опроверг сообщения о фальсификациях на выборах - РИА Новости, 18.05.2025
МИД Румынии опроверг сообщения о фальсификациях на выборах
Министерство иностранных дел Румынии опровергло появившиеся в информационном пространстве сообщения о фальсификациях на избирательных участках за рубежом во... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T21:20:00+03:00
2025-05-18T21:20:00+03:00
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КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии опровергло появившиеся в информационном пространстве сообщения о фальсификациях на избирательных участках за рубежом во время второго тура президентских выборов, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее кандидат от оппозиционной партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион заявлял о возможных фальсификациях на выборах и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями. Его штаб также обвинял власти Молдавии в организации автобусов для подвоза избирателей, что было опровергнуто правоохранительными органами соседней страны. "С тревогой отмечаем, что вирусные публикации в социальных сетях способствуют агрессивной кампании по распространению фейковых новостей о текущем избирательном процессе в Румынии. Особую озабоченность у МИД вызывают те, которые направлены на манипулирование общественным мнением относительно голосования за рубежом", – говорится в распространенном сообщении для СМИ. Министерство подчеркнуло, что "ситуация тем более тревожна, поскольку создается с целью подорвать доверие граждан к демократическим институтам и процессам". "На уровне МИД до настоящего момента не было зарегистрировано значительных проблем с проведением голосования за рубежом. Нет сообщений от различных компетентных органов: Постоянного избирательного органа, МВД и других о проблемах в процессе голосования", – отметили в министерстве. В румынской диаспоре отмечается рекордная явка избирателей. К 20.40 (совпадает с мск) за рубежом проголосовали 1,6 миллиона граждан. Общая явка, по данным центрального избирательного бюро, составила 64%, всего проголосовало к этому часу 11 миллионов 608 тысяч граждан. Избирательные участки в Румынии закрываются в 21.00, данные exit poll ожидаются в ближайшее время.
https://ria.ru/20250518/zaharova-2017725567.html
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в мире, румыния, молдавия, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Молдавия, Президентские выборы в Румынии — 2025
МИД Румынии опроверг сообщения о фальсификациях на выборах

МИД Румынии опроверг сообщения о фальсификациях на выборах президента за рубежом

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидентские выборы в Румынии
Президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президентские выборы в Румынии
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КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии опровергло появившиеся в информационном пространстве сообщения о фальсификациях на избирательных участках за рубежом во время второго тура президентских выборов, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее кандидат от оппозиционной партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион заявлял о возможных фальсификациях на выборах и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями. Его штаб также обвинял власти Молдавии в организации автобусов для подвоза избирателей, что было опровергнуто правоохранительными органами соседней страны.
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"С тревогой отмечаем, что вирусные публикации в социальных сетях способствуют агрессивной кампании по распространению фейковых новостей о текущем избирательном процессе в Румынии. Особую озабоченность у МИД вызывают те, которые направлены на манипулирование общественным мнением относительно голосования за рубежом", – говорится в распространенном сообщении для СМИ.
Министерство подчеркнуло, что "ситуация тем более тревожна, поскольку создается с целью подорвать доверие граждан к демократическим институтам и процессам".
"На уровне МИД до настоящего момента не было зарегистрировано значительных проблем с проведением голосования за рубежом. Нет сообщений от различных компетентных органов: Постоянного избирательного органа, МВД и других о проблемах в процессе голосования", – отметили в министерстве.
В румынской диаспоре отмечается рекордная явка избирателей. К 20.40 (совпадает с мск) за рубежом проголосовали 1,6 миллиона граждан. Общая явка, по данным центрального избирательного бюро, составила 64%, всего проголосовало к этому часу 11 миллионов 608 тысяч граждан.
Избирательные участки в Румынии закрываются в 21.00, данные exit poll ожидаются в ближайшее время.
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