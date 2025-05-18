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Процедура выборов президента Польши

Процедура выборов президента Польши - РИА Новости, 18.05.2025

Процедура выборов президента Польши

В соответствии с Конституцией Польши (1997), президент является верховным представителем республики Польша и гарантом непрерывности государственной власти... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T00:45:00+03:00

2025-05-18T00:45:00+03:00

2025-05-18T10:51:00+03:00

справки

польша

президентские выборы в польше — 2025

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В соответствии с Конституцией Польши (1997), президент является верховным представителем республики Польша и гарантом непрерывности государственной власти. Президент избирается народом на всеобщих, равных, прямых выборах тайным голосованием на пятилетний срок полномочий и повторно может быть переизбран только один раз. Президентом может быть избран гражданин Польши, достигший не позднее дня выборов полных 35 лет и в полной мере пользующийся избирательными правами. Выборы президента Польши назначаются маршалом (спикером) Сейма (парламента) не ранее, чем за семь месяцев и не позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий действующего президента Польши. Дата выборов назначается на нерабочий день, который приходится на период не ранее 100 дней и не позднее 75 дней до истечения срока полномочий действующего президента.В случае досрочного освобождения поста президента выборы назначаются не позднее 14-го дня после освобождения должности с установлением даты выборов на нерабочий день, приходящийся на период в 60 дней со дня назначения выборов.Решение о назначении выборов президента Польши должно быть опубликовано в "Вестнике законов Республики Польша" в течение трех дней со дня назначения выборов.Активным избирательным правом обладают дееспособные граждане, достигшие 18 лет и не лишенные избирательных прав.Кандидата на должность президента могут выдвигать не менее чем 100 тысяч граждан, обладающих избирательным правом. Заявка должна быть подтверждена подписями избирателей.Для выдвижения конкретной кандидатуры на пост президента и проведения избирательной кампании создается избирательный комитет. Для создания комитета требуется письменное согласие кандидата баллотироваться на выборах и его письменное согласие на создание данного избирательного комитета. При этом кандидат на пост президента может выразить согласие только одному избирательному комитету, а избирательный комитет может оказывать поддержку только одному кандидату.Для регистрации избирательного комитета кандидата в президенты инициативная группа должна собрать подписи не менее чем одной тысячи граждан, обладающих активным избирательным правом и поддерживающих данного кандидата (эти подписи являются частью необходимых 100 тысяч подписей граждан, поддерживающих кандидата). После этого уполномоченный комитета не позднее чем за 55 дней до дня выборов представляет в Государственную избирательную комиссию заявку о регистрации данного комитета.Выдвижение кандидата производится лично уполномоченным соответствующего избирательного комитета, который представляет в Государственную избирательную комиссию заявление о выдвижении кандидата не позднее чем за 44 дня до дня выборов.Национальная избирательная комиссия составляет список кандидатов на выборах президента Польши. Фамилии кандидатов вносятся в список в алфавитном порядке, независимо от очередности их регистрации. Информация о кандидатах должна быть доведена Государственной избирательной комиссией до сведения избирателей не позднее чем за 20 дней до дня выборов президента.Кандидат, родившийся до 1 августа 1972 года, выразив согласие баллотироваться, должен предоставить в Государственную избирательную комиссию декларацию о своей работе либо сотрудничестве с органами государственной безопасности в период 1944-1990 годов.Избирательная кампания начинается со дня оглашения акта о назначении выборов и заканчивается за 24 часа до дня голосования.В избирательном бюллетене фамилии и имена зарегистрированных кандидатов на пост президента Польши указываются в алфавитном порядке.В день выборов избирательные участки открыты с 7.00 до 21.00. В ходе голосования избиратель выражает свой выбор, ставя знак "х" на бюллетене слева от фамилии выбранного им кандидата. Каждый избиратель голосует лично.Избиратели, имеющие значительную или среднюю степень инвалидности, а также избиратели, достигшие на день выборов 60 лет, могут проголосовать по почте либо выдать доверенность на голосование от своего имени.Избиратель, который заболел и подлежит обязательному карантину, изоляции или домашней изоляции в день голосования, также может проголосовать по почте.Избиратели, которые в день голосования не будут находиться по постоянному месту жительства, могут оформить "Свидетельство о праве голоса", на основании которого смогут проголосовать в любой окружной избирательной комиссии страны или за рубежом.Избранным президентом Польши считается кандидат, который получил более половины действительных голосов. Если ни одни из кандидатов не получает требуемого большинства, на четырнадцатый день после первого голосования проводится повторное голосование.Во втором туре выборов президента Польши участвуют два кандидата, получившие наибольшее, в порядке очередности, число голосов. Если кто-то из этих двух кандидатов отозвал согласие баллотироваться, утратил избирательное право или умер, на его место при повторном голосовании на выборах допускается кандидат, который получил очередное наибольшее число голосов при первом голосовании. В этом случае дата повторного голосования откладывается еще на 14 дней.Во втором туре избранным президентом считается кандидат, который при повторном голосовании получил большее число голосов.Избранный президент Польши приносит присягу перед Национальным собранием в последний день полномочий уходящего президента.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, польша, президентские выборы в польше — 2025