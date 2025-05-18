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ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 18.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 18.05.2025 (обновлено: 12:13 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/vsu-2017670039.html
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 18.05.2025
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:10:00+03:00
2025-05-18T12:13:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
северск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Белая Гора, Плещеевка, Заря, Александро-Калиново, Зализнянское, Клебан-бык и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 200 военнослужащих, бронетранспортер Puma итальянского производства, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Северск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Юга" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Белая Гора, Плещеевка, Заря, Александро-Калиново, Зализнянское, Клебан-бык и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, украинские войска потеряли до 200 военнослужащих, бронетранспортер Puma итальянского производства, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСеверскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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