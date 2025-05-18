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Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области

Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 18.05.2025

Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области

Украинская армия в течение дня провела 38 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись девять... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T09:30:00+03:00

2025-05-18T09:30:00+03:00

2025-05-18T09:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 18 мая - РИА Новости. Украинская армия в течение дня провела 38 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись девять населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 артиллерийских удара. Еще 16 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали девять населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Алешки, Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Пролетарка, Днепряны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия