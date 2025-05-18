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Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье - РИА Новости, 26.05.2025
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:36 18.05.2025 (обновлено: 16:37 26.05.2025)
https://ria.ru/20250518/veter-2019145059.html
Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье
Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье - РИА Новости, 26.05.2025
Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье
Комплекс городского хозяйства Москвы в воскресенье предупредил жителей и гостей российской столицы об усилении ветра. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-18T16:36:00+03:00
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москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в воскресенье предупредил жителей и гостей российской столицы об усилении ветра. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье

Горхозяйство Москвы предупредило москвичей о сильном ветре в воскресенье

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в воскресенье предупредил жителей и гостей российской столицы об усилении ветра.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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