https://ria.ru/20250518/veter-2019145059.html

Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье

Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье - РИА Новости, 26.05.2025

Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье

Комплекс городского хозяйства Москвы в воскресенье предупредил жителей и гостей российской столицы об усилении ветра. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-18T16:36:00+03:00

2025-05-18T16:36:00+03:00

2025-05-26T16:37:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в воскресенье предупредил жителей и гостей российской столицы об усилении ветра. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://realty.ria.ru/20250516/moskva-2017266090.html

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2025

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москва, городское хозяйство москвы