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Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье
Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье - РИА Новости, 26.05.2025
Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье
Комплекс городского хозяйства Москвы в воскресенье предупредил жителей и гостей российской столицы об усилении ветра. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-18T16:36:00+03:00
2025-05-18T16:36:00+03:00
2025-05-26T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в воскресенье предупредил жителей и гостей российской столицы об усилении ветра. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье
Горхозяйство Москвы предупредило москвичей о сильном ветре в воскресенье