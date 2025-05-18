"Охота за душами": журналист ужаснулся от происходящего на Украине
Боуз: неизвестные гражданские затащили прохожего в микроавтобус в Одессе
Мужчина у здания правительства в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая —РИА Новости. Предполагаемые сотрудники военкомата в Одессе схватили на улице прохожего и затолкали его в микроавтобус, сообщил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Неизвестные гражданские" похитили мужчину на Разумовской в Одессе и заставили его сесть в микроавтобус. Они быстро сели и уехали. Очевидцы утверждают, что люди Зеленского теперь носят гражданскую одежду, чтобы их не обнаружили во время охоты за душами", — заявил он.
На сопровождающем публикацию видео заметно, как трое мужчин хватают прохожего и тащат его в микроавтобус, пока тот отчаянно сопротивляется.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.