https://ria.ru/20250518/ukraina-2017727144.html

"Охота за душами": журналист ужаснулся от происходящего на Украине

"Охота за душами": журналист ужаснулся от происходящего на Украине - РИА Новости, 18.05.2025

"Охота за душами": журналист ужаснулся от происходящего на Украине

Предполагаемые сотрудники военкомата в Одессе схватили на улице прохожего и затолкали его в микроавтобус, сообщил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T21:35:00+03:00

2025-05-18T21:35:00+03:00

2025-05-18T21:35:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая —РИА Новости. Предполагаемые сотрудники военкомата в Одессе схватили на улице прохожего и затолкали его в микроавтобус, сообщил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Неизвестные гражданские" похитили мужчину на Разумовской в ​​Одессе и заставили его сесть в микроавтобус. Они быстро сели и уехали. Очевидцы утверждают, что люди Зеленского теперь носят гражданскую одежду, чтобы их не обнаружили во время охоты за душами", — заявил он.На сопровождающем публикацию видео заметно, как трое мужчин хватают прохожего и тащат его в микроавтобус, пока тот отчаянно сопротивляется.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250505/ukraina-2015030106.html

https://ria.ru/20250422/ugledar-2012640183.html

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в мире, украина, чей боуз