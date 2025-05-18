https://ria.ru/20250518/tanker-2017727515.html

Эстония утверждает, что Россия якобы задержала нефтяной танкер

Эстония утверждает, что Россия якобы задержала нефтяной танкер - РИА Новости, 19.05.2025

Эстония утверждает, что Россия якобы задержала нефтяной танкер

Власти Эстонии утверждают, что нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии якобы был "задержан" российской стороной, но доказательств этому не приводят,... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-18T21:40:00+03:00

2025-05-18T21:40:00+03:00

2025-05-19T10:02:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Власти Эстонии утверждают, что нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии якобы был "задержан" российской стороной, но доказательств этому не приводят, сообщает в воскресенье телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент транспорта Эстонии. Официальные комментарии российских властей относительно этих сообщений пока не поступали. "Департамент транспорта Эстонии сообщил, что Российская Федерация задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через российские территориальные воды... Судно Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping", - говорится в публикации, при этом конкретные факты предполагаемого "задержания" не приводятся, как и не уточняется, кто именно произвел приписываемые РФ действия. По данным ERR, танкер под флагом Либерии следовал в северную часть Финского залива, а после предполагаемой остановки направился к острову Гогланд. Как утверждает телерадиокомпания, на данный момент судно находится на якоре рядом с этим островом. Однако, согласно общедоступным данным сервиса Marinetraffic, танкер в настоящее время находится в Финском заливе по другим координатам.

https://ria.ru/20250515/nato-2017163528.html

https://ria.ru/20250518/estoniya-2017582984.html

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в мире, эстония, россия, либерия