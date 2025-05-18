Рейтинг@Mail.ru
Эстония утверждает, что Россия якобы задержала нефтяной танкер - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 18.05.2025 (обновлено: 10:02 19.05.2025)
https://ria.ru/20250518/tanker-2017727515.html
Эстония утверждает, что Россия якобы задержала нефтяной танкер
Эстония утверждает, что Россия якобы задержала нефтяной танкер - РИА Новости, 19.05.2025
Эстония утверждает, что Россия якобы задержала нефтяной танкер
Власти Эстонии утверждают, что нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии якобы был "задержан" российской стороной, но доказательств этому не приводят,... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-18T21:40:00+03:00
2025-05-19T10:02:00+03:00
в мире
эстония
россия
либерия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017772281_0:0:1068:600_1920x0_80_0_0_ea6fc8c46b9ceab58336d28091faa222.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Власти Эстонии утверждают, что нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии якобы был "задержан" российской стороной, но доказательств этому не приводят, сообщает в воскресенье телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент транспорта Эстонии. Официальные комментарии российских властей относительно этих сообщений пока не поступали. "Департамент транспорта Эстонии сообщил, что Российская Федерация задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через российские территориальные воды... Судно Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping", - говорится в публикации, при этом конкретные факты предполагаемого "задержания" не приводятся, как и не уточняется, кто именно произвел приписываемые РФ действия. По данным ERR, танкер под флагом Либерии следовал в северную часть Финского залива, а после предполагаемой остановки направился к острову Гогланд. Как утверждает телерадиокомпания, на данный момент судно находится на якоре рядом с этим островом. Однако, согласно общедоступным данным сервиса Marinetraffic, танкер в настоящее время находится в Финском заливе по другим координатам.
https://ria.ru/20250515/nato-2017163528.html
https://ria.ru/20250518/estoniya-2017582984.html
эстония
россия
либерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017772281_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_d7b69e2a87a7fb60ac6954ba73384bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, либерия
В мире, Эстония, Россия, Либерия
Эстония утверждает, что Россия якобы задержала нефтяной танкер

Эстония утверждает, что Россия задержала танкер Green Admire под флагом Либерии

© Фото : TranspordiametОтдел управления движением судов Департамента транспорта Эстонии
Отдел управления движением судов Департамента транспорта Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : Transpordiamet
Отдел управления движением судов Департамента транспорта Эстонии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Власти Эстонии утверждают, что нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии якобы был "задержан" российской стороной, но доказательств этому не приводят, сообщает в воскресенье телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент транспорта Эстонии.
Официальные комментарии российских властей относительно этих сообщений пока не поступали.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
НАТО и Эстония выясняют обстоятельства инцидента в Балтийском море
15 мая, 17:08
"Департамент транспорта Эстонии сообщил, что Российская Федерация задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через российские территориальные воды... Судно Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping", - говорится в публикации, при этом конкретные факты предполагаемого "задержания" не приводятся, как и не уточняется, кто именно произвел приписываемые РФ действия.
По данным ERR, танкер под флагом Либерии следовал в северную часть Финского залива, а после предполагаемой остановки направился к острову Гогланд. Как утверждает телерадиокомпания, на данный момент судно находится на якоре рядом с этим островом. Однако, согласно общедоступным данным сервиса Marinetraffic, танкер в настоящее время находится в Финском заливе по другим координатам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Эстония рвется в бой: России придется решать проблему Балтийского моря
Вчера, 08:00
 
В миреЭстонияРоссияЛиберия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала