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Гуманитарный груз для бойцов СВО отправил Союз женщин Забайкалья
Гуманитарный груз для бойцов СВО отправил Союз женщин Забайкалья - РИА Новости, 18.05.2025
Гуманитарный груз для бойцов СВО отправил Союз женщин Забайкалья
Союз женщин Забайкальского края отправил гуманитарный груз для бойцов СВО. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:37:00+03:00
2025-05-18T15:37:00+03:00
2025-05-18T15:37:00+03:00
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МАГАДАН, 18 мая - РИА Новости. Союз женщин Забайкальского края отправил гуманитарный груз для бойцов СВО. "В груз вошли белье, носки, перчатки, верхонки, лекарства, предметы личной гигиены, маскировочные сети, волокуши, антидроновые шторы, бутилированная вода и многое другое. Наши школьники подготовили для воинов поздравительные открытки, рисунки и трогательные письма с пожеланиями. Победы нашим воинам!" - говорится в Telegram-канале Союза женщин Забайкальского края. Отмечается, что в отправке груза помогли представители 29-й гвардейской общевойсковой армии.
https://ria.ru/20250517/volontery-2017570923.html
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забайкальский край, сво
Надежные люди, Забайкальский край, СВО
Гуманитарный груз для бойцов СВО отправил Союз женщин Забайкалья
Союз женщин Забайкалья отправил гуманитарный груз в зону спецоперации
МАГАДАН, 18 мая - РИА Новости. Союз женщин Забайкальского края отправил гуманитарный груз для бойцов СВО.
"В груз вошли белье, носки, перчатки, верхонки, лекарства, предметы личной гигиены, маскировочные сети, волокуши, антидроновые шторы, бутилированная вода и многое другое. Наши школьники подготовили для воинов поздравительные открытки, рисунки и трогательные письма с пожеланиями. Победы нашим воинам!" - говорится в Telegram-канале Союза женщин Забайкальского края.
Отмечается, что в отправке груза помогли представители 29-й гвардейской общевойсковой армии.