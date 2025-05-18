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Гуманитарный груз для бойцов СВО отправил Союз женщин Забайкалья

Гуманитарный груз для бойцов СВО отправил Союз женщин Забайкалья - РИА Новости, 18.05.2025

Гуманитарный груз для бойцов СВО отправил Союз женщин Забайкалья

Союз женщин Забайкальского края отправил гуманитарный груз для бойцов СВО. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T15:37:00+03:00

2025-05-18T15:37:00+03:00

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надежные люди

забайкальский край

сво

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МАГАДАН, 18 мая - РИА Новости. Союз женщин Забайкальского края отправил гуманитарный груз для бойцов СВО. "В груз вошли белье, носки, перчатки, верхонки, лекарства, предметы личной гигиены, маскировочные сети, волокуши, антидроновые шторы, бутилированная вода и многое другое. Наши школьники подготовили для воинов поздравительные открытки, рисунки и трогательные письма с пожеланиями. Победы нашим воинам!" - говорится в Telegram-канале Союза женщин Забайкальского края. Отмечается, что в отправке груза помогли представители 29-й гвардейской общевойсковой армии.

https://ria.ru/20250517/volontery-2017570923.html

забайкальский край

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2025

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забайкальский край, сво