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СМИ: в Нью-Йорке при столкновении корабля с мостом погибли два человека - РИА Новости, 18.05.2025
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07:43 18.05.2025 (обновлено: 11:18 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/stolknovenie-2017648275.html
СМИ: в Нью-Йорке при столкновении корабля с мостом погибли два человека
СМИ: в Нью-Йорке при столкновении корабля с мостом погибли два человека - РИА Новости, 18.05.2025
СМИ: в Нью-Йорке при столкновении корабля с мостом погибли два человека
В Нью-Йорке мексиканское парусное судно столкнулось с Бруклинским мостом, есть погибшие, пишет New York Post со ссылкой на власти. РИА Новости, 18.05.2025
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Нью-Йорке мексиканское парусное судно столкнулось с Бруклинским мостом, есть погибшие, пишет New York Post со ссылкой на власти."В результате погибли два человека", — говорится в публикации.Инцидент произошел в ночь на воскресенье по московскому времени. Парусное судно мексиканского флота, на борту которого находились 277 человек, врезалось в Бруклинский мост. Одна из огромных мачт упала на палубу.Мэр города Эрик Адамс сообщал о 19 пострадавших. В полиции считают, что причиной ЧП могла стать техническая неисправность.Сам мост при этом работает — по нему по-прежнему проезжают автомобили. В акватории Ист-Ривер остался корабль экстренных служб.
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РИА Новости
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Момент столкновения парусного судна с Бруклинским мостом в Нью-Йорке
Парусное судно мексиканского флота с более чем 200 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть пострадавшие, сообщает издание New York Post.
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Эвакуация поврежденного при столкновении с Бруклинским мостом парусного судна
Поврежденное при столкновении с Бруклинским мостом в Нью-Йорке парусное судно эвакуировали с места ЧП, передает корреспондент РИА Новости.
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353
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
СМИ: в Нью-Йорке при столкновении корабля с мостом погибли два человека

NYP: при столкновении корабля с Бруклинским мостом погибли два человека

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Нью-Йорке мексиканское парусное судно столкнулось с Бруклинским мостом, есть погибшие, пишет New York Post со ссылкой на власти.
"В результате погибли два человека", — говорится в публикации.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье по московскому времени. Парусное судно мексиканского флота, на борту которого находились 277 человек, врезалось в Бруклинский мост. Одна из огромных мачт упала на палубу.
Мэр города Эрик Адамс сообщал о 19 пострадавших. В полиции считают, что причиной ЧП могла стать техническая неисправность.
Сам мост при этом работает — по нему по-прежнему проезжают автомобили. В акватории Ист-Ривер остался корабль экстренных служб.
© Ben Cass/YoutubeПарусное судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Кадр видео из соцсетей
Парусное судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Ben Cass/Youtube
Парусное судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Кадр видео из соцсетей
 
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