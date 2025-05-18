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СМИ: в Нью-Йорке при столкновении корабля с мостом погибли два человека

СМИ: в Нью-Йорке при столкновении корабля с мостом погибли два человека - РИА Новости, 18.05.2025

СМИ: в Нью-Йорке при столкновении корабля с мостом погибли два человека

В Нью-Йорке мексиканское парусное судно столкнулось с Бруклинским мостом, есть погибшие, пишет New York Post со ссылкой на власти. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T07:43:00+03:00

2025-05-18T07:43:00+03:00

2025-05-18T11:18:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Нью-Йорке мексиканское парусное судно столкнулось с Бруклинским мостом, есть погибшие, пишет New York Post со ссылкой на власти."В результате погибли два человека", — говорится в публикации.Инцидент произошел в ночь на воскресенье по московскому времени. Парусное судно мексиканского флота, на борту которого находились 277 человек, врезалось в Бруклинский мост. Одна из огромных мачт упала на палубу.Мэр города Эрик Адамс сообщал о 19 пострадавших. В полиции считают, что причиной ЧП могла стать техническая неисправность.Сам мост при этом работает — по нему по-прежнему проезжают автомобили. В акватории Ист-Ривер остался корабль экстренных служб.

нью-йорк (город)

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2025

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Момент столкновения парусного судна с Бруклинским мостом в Нью-Йорке Парусное судно мексиканского флота с более чем 200 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть пострадавшие, сообщает издание New York Post. 2025-05-18T07:43 true PT0M25S

Эвакуация поврежденного при столкновении с Бруклинским мостом парусного судна Поврежденное при столкновении с Бруклинским мостом в Нью-Йорке парусное судно эвакуировали с места ЧП, передает корреспондент РИА Новости. 2025-05-18T07:43 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город)