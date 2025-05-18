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При столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке пострадали 19 человек - РИА Новости, 18.05.2025
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06:10 18.05.2025 (обновлено: 08:18 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/stolknovenie-2017645767.html
При столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке пострадали 19 человек
При столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке пострадали 19 человек - РИА Новости, 18.05.2025
При столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке пострадали 19 человек
По меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, из них четверо — серьезно, сообщил... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T06:10:00+03:00
2025-05-18T08:18:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая - РИА Новости. По меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, из них четверо — серьезно, сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс."Девятнадцать человек пострадали, четверо — серьезно", — заявил мэр на пресс-конференции.Как сообщили в полиции, причиной инцидента могла стать техническая неисправность. К настоящему времени судно эвакуировали с места ЧП, передает корреспондент РИА Новости.Сам мост при этом работает – по нему по-прежнему проезжают автомобили. В акватории Ист-Ривер остался корабль экстренных служб.Ранее издание New York Post сообщило, что парусное судно мексиканского флота, на борту которого находились 277 человек, врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Одна из огромных мачт упала на палубу, в результате чего несколько членов экипажа получили травмы.
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Спасательная операция у Бруклинского моста, в который врезался мексиканский корабль
Корреспондент РИА Новости снял ход спасательной операции у Бруклинского моста, в который врезался мексиканский корабль. Наблюдающие за событиями аплодируют задействованным спасателям.
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
При столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке пострадали 19 человек

Мэр Адамс: при столкновении парусника с мостом в Бруклине пострадало 19 человек

© Ben Cass/YoutubeПарусное судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Кадр видео из соцсетей
Парусное судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Ben Cass/Youtube
Парусное судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая - РИА Новости. По меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, из них четверо — серьезно, сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.
"Девятнадцать человек пострадали, четверо — серьезно", — заявил мэр на пресс-конференции.
Как сообщили в полиции, причиной инцидента могла стать техническая неисправность. К настоящему времени судно эвакуировали с места ЧП, передает корреспондент РИА Новости.
Сам мост при этом работает – по нему по-прежнему проезжают автомобили. В акватории Ист-Ривер остался корабль экстренных служб.
Ранее издание New York Post сообщило, что парусное судно мексиканского флота, на борту которого находились 277 человек, врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Одна из огромных мачт упала на палубу, в результате чего несколько членов экипажа получили травмы.
Бруклинский мост и небоскребы Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
СМИ: судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке
04:42
 
В миреНью-Йорк (город)
 
 
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