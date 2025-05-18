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Спецоперация, 18 мая: ВС России взяли под контроль село Богатырь в ДНР - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/spetsoperatsiya-2017714614.html
Спецоперация, 18 мая: ВС России взяли под контроль село Богатырь в ДНР
Спецоперация, 18 мая: ВС России взяли под контроль село Богатырь в ДНР - РИА Новости, 18.05.2025
Спецоперация, 18 мая: ВС России взяли под контроль село Богатырь в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Богатырь в Донбассе, ВСУ потеряли за сутки около 1245 военнослужащих и танк, президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T18:35:00+03:00
2025-05-18T18:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
владимир путин
стив уиткофф
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Богатырь в Донбассе, ВСУ потеряли за сутки около 1245 военнослужащих и танк, президент РФ Владимир Путин заявил, что результатом спецоперации должно стать устранение причин, вызвавших кризис. ВС России взяли под контроль населенный пункт Богатырь Российские войска взяли под контроль населенный пункт Богатырь в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. Украинские войска за сутки потеряли около 1245 военнослужащих и танк. Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, радиолокационным станциям, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 75 беспилотников. Минобороны России: освобождение Богатыря нанесло серьезный удар по обороне ВСУОсвобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьёзный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении, населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что на данном рубеже ВСУ рассчитывали остановить продвижение подразделений группировки "Восток". Силы ПВО сбили за сутки 29 дронов ВСУ над территорией России Средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников: четыре над территорией Белгородской области и три над Брянской, сообщило Минобороны РФ. С 7.15 до 8.20 мск еще 14 БПЛА были сбиты над Белгородской областью. С 8.20 до 9.00 мск над регионом были уничтожены еще четыре дрона. С 9.30 до 11.00 мск и около 12:00 мск силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом. Путин заявил, что результатом СВО должно стать устранение причин, вызвавших кризис Результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России, заявил президент РФ на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Президент также назвал в числе необходимых результатов специальной военной операции обеспечение интересов людей на территориях, где живут те, кто считает русский язык родным, а Россию - своей родиной. Кроме того, Путин заявил, что РФ с уважением относится к национальным интересам США и исходит из того, что и к ее национальным интересам будут относиться так же. Уиткофф считает, что у США получилось сократить различия в позициях России и Украины Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье выразил надежду, что телефонный разговор между американским лидером Дональдом Трампом и президентом России будет успешным и "расчистит затор" в урегулировании на Украине. Он также выразил мнение, что у США "в какой-то степени" получилось сократить различия в позициях России и Украины. "Я следую его (Трампа - ред.) тактике, потому что она работает, искусство здесь заключается в том, чтобы сузить широкие расстояния между сторонами. И я думаю, что в какой-то степени мы это сделали. В какой-то степени каждая сторона, вы знаете, обозначила свои позиции", - заявил Уиткофф телеканалу ABC, комментируя тему урегулирования на Украине.
https://ria.ru/20250518/aerodrom-2017670840.html
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россия, сша, украина, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 18 мая: ВС России взяли под контроль село Богатырь в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Богатырь в Донбассе, ВСУ потеряли за сутки около 1245 военнослужащих и танк, президент РФ Владимир Путин заявил, что результатом спецоперации должно стать устранение причин, вызвавших кризис.

ВС России взяли под контроль населенный пункт Богатырь

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Богатырь в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. Украинские войска за сутки потеряли около 1245 военнослужащих и танк. Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, радиолокационным станциям, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 75 беспилотников.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Российские войска ударили по аэродрому ВСУ
Вчера, 12:17

Минобороны России: освобождение Богатыря нанесло серьезный удар по обороне ВСУ

Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьёзный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении, населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью, заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что на данном рубеже ВСУ рассчитывали остановить продвижение подразделений группировки "Восток".

Силы ПВО сбили за сутки 29 дронов ВСУ над территорией России

Средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников: четыре над территорией Белгородской области и три над Брянской, сообщило Минобороны РФ. С 7.15 до 8.20 мск еще 14 БПЛА были сбиты над Белгородской областью. С 8.20 до 9.00 мск над регионом были уничтожены еще четыре дрона. С 9.30 до 11.00 мск и около 12:00 мск силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Мерц обсудил с премьером Канады ситуацию на Украине
Вчера, 14:25

Путин заявил, что результатом СВО должно стать устранение причин, вызвавших кризис

Результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России, заявил президент РФ на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Президент также назвал в числе необходимых результатов специальной военной операции обеспечение интересов людей на территориях, где живут те, кто считает русский язык родным, а Россию - своей родиной. Кроме того, Путин заявил, что РФ с уважением относится к национальным интересам США и исходит из того, что и к ее национальным интересам будут относиться так же.
Сгоревший бронеавтомобиль и танк ВСУ M1 Arbrams в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Боец “Севера” рассказал о ликвидации зарубежных наемников в Курской области
Вчера, 10:56

Уиткофф считает, что у США получилось сократить различия в позициях России и Украины

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье выразил надежду, что телефонный разговор между американским лидером Дональдом Трампом и президентом России будет успешным и "расчистит затор" в урегулировании на Украине.
Он также выразил мнение, что у США "в какой-то степени" получилось сократить различия в позициях России и Украины.
"Я следую его (Трампа - ред.) тактике, потому что она работает, искусство здесь заключается в том, чтобы сузить широкие расстояния между сторонами. И я думаю, что в какой-то степени мы это сделали. В какой-то степени каждая сторона, вы знаете, обозначила свои позиции", - заявил Уиткофф телеканалу ABC, комментируя тему урегулирования на Украине.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Пленный колумбиец рассказал, как боевики ВСУ убили сослуживцев
Вчера, 05:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинСтив УиткоффДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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