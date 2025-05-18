https://ria.ru/20250518/spetsoperatsiya-2017714614.html

Спецоперация, 18 мая: ВС России взяли под контроль село Богатырь в ДНР

Спецоперация, 18 мая: ВС России взяли под контроль село Богатырь в ДНР - РИА Новости, 18.05.2025

Спецоперация, 18 мая: ВС России взяли под контроль село Богатырь в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Богатырь в Донбассе, ВСУ потеряли за сутки около 1245 военнослужащих и танк, президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T18:35:00+03:00

2025-05-18T18:35:00+03:00

2025-05-18T18:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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стив уиткофф

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Богатырь в Донбассе, ВСУ потеряли за сутки около 1245 военнослужащих и танк, президент РФ Владимир Путин заявил, что результатом спецоперации должно стать устранение причин, вызвавших кризис. ВС России взяли под контроль населенный пункт Богатырь Российские войска взяли под контроль населенный пункт Богатырь в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. Украинские войска за сутки потеряли около 1245 военнослужащих и танк. Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, радиолокационным станциям, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 75 беспилотников. Минобороны России: освобождение Богатыря нанесло серьезный удар по обороне ВСУОсвобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьёзный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении, населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что на данном рубеже ВСУ рассчитывали остановить продвижение подразделений группировки "Восток". Силы ПВО сбили за сутки 29 дронов ВСУ над территорией России Средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников: четыре над территорией Белгородской области и три над Брянской, сообщило Минобороны РФ. С 7.15 до 8.20 мск еще 14 БПЛА были сбиты над Белгородской областью. С 8.20 до 9.00 мск над регионом были уничтожены еще четыре дрона. С 9.30 до 11.00 мск и около 12:00 мск силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом. Путин заявил, что результатом СВО должно стать устранение причин, вызвавших кризис Результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России, заявил президент РФ на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Президент также назвал в числе необходимых результатов специальной военной операции обеспечение интересов людей на территориях, где живут те, кто считает русский язык родным, а Россию - своей родиной. Кроме того, Путин заявил, что РФ с уважением относится к национальным интересам США и исходит из того, что и к ее национальным интересам будут относиться так же. Уиткофф считает, что у США получилось сократить различия в позициях России и Украины Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье выразил надежду, что телефонный разговор между американским лидером Дональдом Трампом и президентом России будет успешным и "расчистит затор" в урегулировании на Украине. Он также выразил мнение, что у США "в какой-то степени" получилось сократить различия в позициях России и Украины. "Я следую его (Трампа - ред.) тактике, потому что она работает, искусство здесь заключается в том, чтобы сузить широкие расстояния между сторонами. И я думаю, что в какой-то степени мы это сделали. В какой-то степени каждая сторона, вы знаете, обозначила свои позиции", - заявил Уиткофф телеканалу ABC, комментируя тему урегулирования на Украине.

https://ria.ru/20250518/aerodrom-2017670840.html

https://ria.ru/20250518/merts-2017686906.html

https://ria.ru/20250518/vsu-2017665597.html

https://ria.ru/20250518/vsu-2017644744.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп, вооруженные силы украины