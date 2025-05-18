https://ria.ru/20250518/spetsoperatsiya-2017670169.html

ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки

ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки - РИА Новости, 18.05.2025

ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли свыше 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T12:10:00+03:00

2025-05-18T12:10:00+03:00

2025-05-18T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бессаловка, Рыжевка, Садки, Запселье, Юнаковка и Волфино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Чугуновка, Отрадное, Волчанск и Василенково Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф