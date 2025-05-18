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ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки - РИА Новости, 18.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 18.05.2025 (обновлено: 12:25 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/spetsoperatsiya-2017670169.html
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки - РИА Новости, 18.05.2025
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:10:00+03:00
2025-05-18T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бессаловка, Рыжевка, Садки, Запселье, Юнаковка и Волфино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Чугуновка, Отрадное, Волчанск и Василенково Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в Сумской и Харьковской областях за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в сводке.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бессаловка, Рыжевка, Садки, Запселье, Юнаковка и Волфино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Чугуновка, Отрадное, Волчанск и Василенково Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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