https://ria.ru/20250518/spetsoperatsiya-2017643756.html
Оператор FPV-дрона уничтожил Stryker и сорвал ротацию ВСУ
Оператор FPV-дрона уничтожил Stryker и сорвал ротацию ВСУ - РИА Новости, 18.05.2025
Оператор FPV-дрона уничтожил Stryker и сорвал ротацию ВСУ
Оператор FPV-дрона группировки "Восток" уничтожил БТР Stryker и сорвал ротацию ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T05:04:00+03:00
2025-05-18T05:04:00+03:00
2025-05-18T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Оператор FPV-дрона группировки "Восток" уничтожил БТР Stryker и сорвал ротацию ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Восток" с помощью БПЛА был обнаружен БТР американского производства Stryker, который перевозил военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Комар на южнодонецком направлении специальной военной операции. Обнаруженная цель была поражена FPV-дроном с ночной камерой, после чего загорелась, уцелевший личный состав противника сбежал, бросив раненых и погибших", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что действия расчёта БПЛА позволили своевременно пресечь попытку манёвра украинских формирований и предотвратить выдвижение бронетехники с живой силой к линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20250518/minoborony-2017643628.html
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Уничтожение БТР Stryker на южнодонецком направлении
Оператор FPV-дрона группировки "Восток" уничтожил БТР Stryker и сорвал ротацию ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
2025-05-18T05:04
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Оператор FPV-дрона уничтожил Stryker и сорвал ротацию ВСУ
Минобороны: оператор FPV-дрона уничтожил Stryker и сорвал ротацию ВСУ