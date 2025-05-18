https://ria.ru/20250518/spetsoperatsiya-2017643756.html

Оператор FPV-дрона уничтожил Stryker и сорвал ротацию ВСУ

Оператор FPV-дрона уничтожил Stryker и сорвал ротацию ВСУ - РИА Новости, 18.05.2025

Оператор FPV-дрона уничтожил Stryker и сорвал ротацию ВСУ

Оператор FPV-дрона группировки "Восток" уничтожил БТР Stryker и сорвал ротацию ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T05:04:00+03:00

2025-05-18T05:04:00+03:00

2025-05-18T08:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Оператор FPV-дрона группировки "Восток" уничтожил БТР Stryker и сорвал ротацию ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Восток" с помощью БПЛА был обнаружен БТР американского производства Stryker, который перевозил военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Комар на южнодонецком направлении специальной военной операции. Обнаруженная цель была поражена FPV-дроном с ночной камерой, после чего загорелась, уцелевший личный состав противника сбежал, бросив раненых и погибших", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что действия расчёта БПЛА позволили своевременно пресечь попытку манёвра украинских формирований и предотвратить выдвижение бронетехники с живой силой к линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20250518/minoborony-2017643628.html

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Уничтожение БТР Stryker на южнодонецком направлении Оператор FPV-дрона группировки "Восток" уничтожил БТР Stryker и сорвал ротацию ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. 2025-05-18T05:04 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)