https://ria.ru/20250518/slovakija-2017701429.html

Фицо назвал Россию вторым крупнейшим поставщиком газа в Европу

Фицо назвал Россию вторым крупнейшим поставщиком газа в Европу - РИА Новости, 18.05.2025

Фицо назвал Россию вторым крупнейшим поставщиком газа в Европу

Россия является вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в Европу, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T16:34:00+03:00

2025-05-18T16:34:00+03:00

2025-05-18T16:34:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 18 мая - РИА Новости. Россия является вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в Европу, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Сейчас второй крупнейший поставщик сжиженного газа в Европу кто? Российская Федерация. Есть целый ряд европейский стран, которые берут (у РФ - ред.), ядерные материалы для работы АЭС", - сказал Фицо в эфире телеканала ТА3. В феврале министр экономики Словакии Дениса Сакова говорила, что Европейская комиссия не разделяет мнение о том, что возобновление транзита газа через Украину могло бы решить проблемы, связанные с ростом цен на этот вид топлива и его нехваткой на европейском рынке. Он упрекнула Еврокомиссию в двойных стандартах, поскольку остановка транзита российского газа через Украину ей оказалась кстати, но на растущий импорт российского сжиженного газа в страны Западной Европы она не обращает внимание. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Премьер-министр Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.

https://ria.ru/20250509/slovakiya-2016136233.html

https://ria.ru/20250430/slovakiya-2014499497.html

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украина, словакия, россия, роберт фицо, еврокомиссия, евросоюз, в мире