https://ria.ru/20250518/siluanov-2017695668.html

Силуанов объяснил свой смех на совещании с Путиным

Силуанов объяснил свой смех на совещании с Путиным - РИА Новости, 18.05.2025

Силуанов объяснил свой смех на совещании с Путиным

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что рассмешило его на встрече с российскими предпринимателями после слов российского лидера Владимира Путина. Его... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T15:51:00+03:00

2025-05-18T15:51:00+03:00

2025-05-18T15:52:00+03:00

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

экономика

владимир путин

павел зарубин

общество

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что рассмешило его на встрече с российскими предпринимателями после слов российского лидера Владимира Путина. Его слова опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.В частности, один из участников дискуссии обратился к президенту с просьбой. В ответ Путин, посмотрев на Силуанова, заметил, что тот улыбается, и назвал это признаком того, что тот согласится. Министр, однако, не подтвердил такое предположение, но и смеяться не перестал."У меня вообще-то всегда хорошее настроение. <...> В министерстве финансов всегда очень много сложных вопросов, поэтому не всегда приходится улыбаться. <...> И есть какие-то позитивные эмоции у министра финансов, почему бы и нет", – объяснил свои эмоции Силуанов.Он также добавил, что встреча с бизнесом прошла позитивно, что и вызвало столь положительную реакцию с его стороны.

https://ria.ru/20250513/siluanov-2016713628.html

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министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, экономика, владимир путин, павел зарубин, общество