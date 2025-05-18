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Силуанов объяснил свой смех на совещании с Путиным - РИА Новости, 18.05.2025
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15:51 18.05.2025 (обновлено: 15:52 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/siluanov-2017695668.html
Силуанов объяснил свой смех на совещании с Путиным
Силуанов объяснил свой смех на совещании с Путиным - РИА Новости, 18.05.2025
Силуанов объяснил свой смех на совещании с Путиным
Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что рассмешило его на встрече с российскими предпринимателями после слов российского лидера Владимира Путина. Его... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:51:00+03:00
2025-05-18T15:52:00+03:00
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
экономика
владимир путин
павел зарубин
общество
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что рассмешило его на встрече с российскими предпринимателями после слов российского лидера Владимира Путина. Его слова опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.В частности, один из участников дискуссии обратился к президенту с просьбой. В ответ Путин, посмотрев на Силуанова, заметил, что тот улыбается, и назвал это признаком того, что тот согласится. Министр, однако, не подтвердил такое предположение, но и смеяться не перестал."У меня вообще-то всегда хорошее настроение. &lt;...&gt; В министерстве финансов всегда очень много сложных вопросов, поэтому не всегда приходится улыбаться. &lt;...&gt; И есть какие-то позитивные эмоции у министра финансов, почему бы и нет", – объяснил свои эмоции Силуанов.Он также добавил, что встреча с бизнесом прошла позитивно, что и вызвало столь положительную реакцию с его стороны.
https://ria.ru/20250513/siluanov-2016713628.html
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министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, экономика, владимир путин, павел зарубин, общество
Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов, Экономика, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Силуанов объяснил свой смех на совещании с Путиным

Силуанов объяснил свой смех на совещании с Путиным хорошим настроением

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что рассмешило его на встрече с российскими предпринимателями после слов российского лидера Владимира Путина. Его слова опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.
В частности, один из участников дискуссии обратился к президенту с просьбой. В ответ Путин, посмотрев на Силуанова, заметил, что тот улыбается, и назвал это признаком того, что тот согласится. Министр, однако, не подтвердил такое предположение, но и смеяться не перестал.
"У меня вообще-то всегда хорошее настроение. <...> В министерстве финансов всегда очень много сложных вопросов, поэтому не всегда приходится улыбаться. <...> И есть какие-то позитивные эмоции у министра финансов, почему бы и нет", – объяснил свои эмоции Силуанов.
Он также добавил, что встреча с бизнесом прошла позитивно, что и вызвало столь положительную реакцию с его стороны.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин пошутил про Силуанова на встрече с бизнесом
13 мая, 16:34
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановЭкономикаВладимир ПутинПавел ЗарубинОбщество
 
 
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