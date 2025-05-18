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Глава Минфина США ответил на призывы ужесточить санкции против России
Глава Минфина США ответил на призывы ужесточить санкции против России - РИА Новости, 18.05.2025
Глава Минфина США ответил на призывы ужесточить санкции против России
Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне призывов ужесточить санкции против РФ заявил, что меры, введенные при предыдущей администрации, были... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T19:10:00+03:00
2025-05-18T19:10:00+03:00
2025-05-18T19:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне призывов ужесточить санкции против РФ заявил, что меры, введенные при предыдущей администрации, были неэффективны. "Соединенные Штаты не колеблясь ужесточат санкции против России вместе с нашими европейскими партнерами, но я могу сказать вам, что санкции были очень неэффективны во время администрации (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена, потому что они оставались на низком уровне из-за их страха роста внутренних цен на нефть", - заявил Бессент телеканалу NBC. При этом он отказался назвать возможные сроки введения дополнительных санкций, отметив, что "не собирается связывать руки президенту" США Дональду Трампу во время переговоров с РФ об урегулировании на Украине. В субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в конгрессе США. Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что Грэм продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг.
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США, Россия, Украина, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Марко Рубио, Санкции в отношении России, Министерство финансов США, В мире
Глава Минфина США ответил на призывы ужесточить санкции против России
Глава Минфина США Бессент: антироссийские санкции были неэффективны при Байдене