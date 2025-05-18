https://ria.ru/20250518/samolet-2017666670.html

Над Челябинском у самолета отсоединился топливный бак

Над Челябинском у самолета отсоединился топливный бак - РИА Новости, 18.05.2025

Над Челябинском у самолета отсоединился топливный бак

Над Челябинском у самолета отсоединился запасной топливный бак, сообщил пресс-центр регионального главка МЧС. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T11:10:00+03:00

2025-05-18T11:10:00+03:00

2025-05-18T11:41:00+03:00

россия

происшествия

челябинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая — РИА Новости. Над Челябинском у самолета отсоединился запасной топливный бак, сообщил пресс-центр регионального главка МЧС. Местные СМИ в воскресенье опубликовали кадры, на которых якобы зафиксировано падение предмета из пролетавшего судна."По системе 112 поступило сообщение о происшествии: падении фрагментов пролетающего самолета. К указанному в сообщении месту происшествия направлены силы и средства МЧС России. По уточненной информации, у пролетающего самолета отсоединился запасной топливный бак (пустой)", — заявили в ведомстве.Позднее пресс-центр уточнил, что бак нашли в лесном массиве городского бора, возгорания не было, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250517/gorno-altajsk-2017541583.html

https://ria.ru/20250507/pulkovo-2015483931.html

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россия, происшествия, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)