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При украинском обстреле пострадал житель Новой Каховки - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 18.05.2025 (обновлено: 20:58 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/saldo-2017722004.html
При украинском обстреле пострадал житель Новой Каховки
При украинском обстреле пострадал житель Новой Каховки - РИА Новости, 18.05.2025
При украинском обстреле пострадал житель Новой Каховки
Мужчина в Новой Каховке Херсонской области получил ранение, он госпитализирован, повреждены три многоквартирных дома, сообщил в воскресенье губернатор региона... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T20:16:00+03:00
2025-05-18T20:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Мужчина в Новой Каховке Херсонской области получил ранение, он госпитализирован, повреждены три многоквартирных дома, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."В результате утренних обстрелов Новой Каховки 18 мая пострадал один человек - мужчина 1980 года рождения получил минно-взрывную травму. Он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован", – сообщил Сальдо.В городе повреждены три многоквартирных дома, магазин, кафе, дом культуры и газопровод - без газоснабжения остались 70 жителей.Он также сообщил, что есть разрушения и в других населённых пунктах: в посёлке Днепряны повреждены частные постройки и автомобиль, в селе Великая Кардашинка - пожар в хозяйственной постройке. Под вражеские обстрелы также попали Алешки, Каховка, Голая Пристань, Верхний Рогачик, Райское, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Пролетарка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле пострадал житель Новой Каховки

Сальдо: ВСУ обстреляли Новую Каховку, пострадал человек, повреждены дома

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Мужчина в Новой Каховке Херсонской области получил ранение, он госпитализирован, повреждены три многоквартирных дома, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"В результате утренних обстрелов Новой Каховки 18 мая пострадал один человек - мужчина 1980 года рождения получил минно-взрывную травму. Он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован", – сообщил Сальдо.
В городе повреждены три многоквартирных дома, магазин, кафе, дом культуры и газопровод - без газоснабжения остались 70 жителей.
Он также сообщил, что есть разрушения и в других населённых пунктах: в посёлке Днепряны повреждены частные постройки и автомобиль, в селе Великая Кардашинка - пожар в хозяйственной постройке. Под вражеские обстрелы также попали Алешки, Каховка, Голая Пристань, Верхний Рогачик, Райское, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Пролетарка.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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