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При украинском обстреле пострадал житель Новой Каховки
При украинском обстреле пострадал житель Новой Каховки - РИА Новости, 18.05.2025
При украинском обстреле пострадал житель Новой Каховки
Мужчина в Новой Каховке Херсонской области получил ранение, он госпитализирован, повреждены три многоквартирных дома, сообщил в воскресенье губернатор региона... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T20:16:00+03:00
2025-05-18T20:16:00+03:00
2025-05-18T20:58:00+03:00
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Мужчина в Новой Каховке Херсонской области получил ранение, он госпитализирован, повреждены три многоквартирных дома, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."В результате утренних обстрелов Новой Каховки 18 мая пострадал один человек - мужчина 1980 года рождения получил минно-взрывную травму. Он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован", – сообщил Сальдо.В городе повреждены три многоквартирных дома, магазин, кафе, дом культуры и газопровод - без газоснабжения остались 70 жителей.Он также сообщил, что есть разрушения и в других населённых пунктах: в посёлке Днепряны повреждены частные постройки и автомобиль, в селе Великая Кардашинка - пожар в хозяйственной постройке. Под вражеские обстрелы также попали Алешки, Каховка, Голая Пристань, Верхний Рогачик, Райское, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Пролетарка.
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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле пострадал житель Новой Каховки
Сальдо: ВСУ обстреляли Новую Каховку, пострадал человек, повреждены дома