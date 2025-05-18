В Приднестровье назвали предпочтительного кандидата на выборах в Румынии
Депутат Сафонов счел победу Симиона в Румынии меньшим злом для Молдавии и ПМР
© AP Photo / Andreea AlexandruЖенщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Andreea Alexandru
Женщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния
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ТИРАСПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Возможная победа Джеордже Симиона на президентских выборах в Румынии представляется меньшим злом для Молдавии и Приднестровья, заявил депутат Верховного Совета (парламента) Приднестровья, политолог Андрей Сафонов.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
"Победа Джордже Симиона на выборах в Румынии – самый приемлемый вариант для всей бывшей Советской Молдавии. Победа Симиона – это снижения риска вторжения войск Румынии, Англии, Франции в Молдову и Приднестровье, а также подталкивания самой Молдовы к нападению на ПМР", - написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook*.
По мнению депутата, возможная победа Симиона – это присоединение Румынии к тандему Венгрии и Словакии.
"Победа Симиона – это "зависание" режима Санду (Майя Санду - президента Молдавии - ред.) и увеличение возможностей его поражения на выборах в парламент Молдовы 28 сентября этого года. Победа Симиона – это уход Румынии от участия в военных конфликтах в нашем регионе", - отметил депутат.
"Симион – нет ангел. Но это – наименьшее зло для всех", - подчеркнул Сафонов.
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Процедура выборов президента Румынии
4 мая, 00:25