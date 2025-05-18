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В Приднестровье назвали предпочтительного кандидата на выборах в Румынии - РИА Новости, 18.05.2025
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20:40 18.05.2025 (обновлено: 20:42 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017723448.html
В Приднестровье назвали предпочтительного кандидата на выборах в Румынии
В Приднестровье назвали предпочтительного кандидата на выборах в Румынии - РИА Новости, 18.05.2025
В Приднестровье назвали предпочтительного кандидата на выборах в Румынии
Возможная победа Джеордже Симиона на президентских выборах в Румынии представляется меньшим злом для Молдавии и Приднестровья, заявил депутат Верховного Совета... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T20:40:00+03:00
2025-05-18T20:42:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
джордже симион
никушор дан
президентские выборы в румынии — 2025
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ТИРАСПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Возможная победа Джеордже Симиона на президентских выборах в Румынии представляется меньшим злом для Молдавии и Приднестровья, заявил депутат Верховного Совета (парламента) Приднестровья, политолог Андрей Сафонов. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). "Победа Джордже Симиона на выборах в Румынии – самый приемлемый вариант для всей бывшей Советской Молдавии. Победа Симиона – это снижения риска вторжения войск Румынии, Англии, Франции в Молдову и Приднестровье, а также подталкивания самой Молдовы к нападению на ПМР", - написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook*.По мнению депутата, возможная победа Симиона – это присоединение Румынии к тандему Венгрии и Словакии. "Победа Симиона – это "зависание" режима Санду (Майя Санду - президента Молдавии - ред.) и увеличение возможностей его поражения на выборах в парламент Молдовы 28 сентября этого года. Победа Симиона – это уход Румынии от участия в военных конфликтах в нашем регионе", - отметил депутат. "Симион – нет ангел. Но это – наименьшее зло для всех", - подчеркнул Сафонов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017716893.html
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в мире, молдавия, румыния, джордже симион, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Молдавия, Румыния, Джордже Симион, Никушор Дан, Президентские выборы в Румынии — 2025
В Приднестровье назвали предпочтительного кандидата на выборах в Румынии

Депутат Сафонов счел победу Симиона в Румынии меньшим злом для Молдавии и ПМР

© AP Photo / Andreea AlexandruЖенщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния
Женщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Женщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния
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ТИРАСПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Возможная победа Джеордже Симиона на президентских выборах в Румынии представляется меньшим злом для Молдавии и Приднестровья, заявил депутат Верховного Совета (парламента) Приднестровья, политолог Андрей Сафонов.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
Мужчина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Могошоае, Румыния - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
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"Победа Джордже Симиона на выборах в Румынии – самый приемлемый вариант для всей бывшей Советской Молдавии. Победа Симиона – это снижения риска вторжения войск Румынии, Англии, Франции в Молдову и Приднестровье, а также подталкивания самой Молдовы к нападению на ПМР", - написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook*.
По мнению депутата, возможная победа Симиона – это присоединение Румынии к тандему Венгрии и Словакии.
"Победа Симиона – это "зависание" режима Санду (Майя Санду - президента Молдавии - ред.) и увеличение возможностей его поражения на выборах в парламент Молдовы 28 сентября этого года. Победа Симиона – это уход Румынии от участия в военных конфликтах в нашем регионе", - отметил депутат.
"Симион – нет ангел. Но это – наименьшее зло для всех", - подчеркнул Сафонов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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4 мая, 00:25
 
В миреМолдавияРумынияДжордже СимионНикушор ДанПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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