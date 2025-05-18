https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017723448.html

В Приднестровье назвали предпочтительного кандидата на выборах в Румынии

В Приднестровье назвали предпочтительного кандидата на выборах в Румынии - РИА Новости, 18.05.2025

В Приднестровье назвали предпочтительного кандидата на выборах в Румынии

Возможная победа Джеордже Симиона на президентских выборах в Румынии представляется меньшим злом для Молдавии и Приднестровья, заявил депутат Верховного Совета... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T20:40:00+03:00

2025-05-18T20:40:00+03:00

2025-05-18T20:42:00+03:00

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джордже симион

никушор дан

президентские выборы в румынии — 2025

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ТИРАСПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Возможная победа Джеордже Симиона на президентских выборах в Румынии представляется меньшим злом для Молдавии и Приднестровья, заявил депутат Верховного Совета (парламента) Приднестровья, политолог Андрей Сафонов. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). "Победа Джордже Симиона на выборах в Румынии – самый приемлемый вариант для всей бывшей Советской Молдавии. Победа Симиона – это снижения риска вторжения войск Румынии, Англии, Франции в Молдову и Приднестровье, а также подталкивания самой Молдовы к нападению на ПМР", - написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook*.По мнению депутата, возможная победа Симиона – это присоединение Румынии к тандему Венгрии и Словакии. "Победа Симиона – это "зависание" режима Санду (Майя Санду - президента Молдавии - ред.) и увеличение возможностей его поражения на выборах в парламент Молдовы 28 сентября этого года. Победа Симиона – это уход Румынии от участия в военных конфликтах в нашем регионе", - отметил депутат. "Симион – нет ангел. Но это – наименьшее зло для всех", - подчеркнул Сафонов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017716893.html

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014429068.html

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в мире, молдавия, румыния, джордже симион, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025