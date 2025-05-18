https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017708119.html
Кандидат в президенты Румынии обвинил соперника в нарушении дня тишины
Кандидат в президенты Румынии обвинил соперника в нарушении дня тишины - РИА Новости, 18.05.2025
Кандидат в президенты Румынии обвинил соперника в нарушении дня тишины
Кандидат на пост президента Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил своего соперника Никушора Дана в нарушении предвыборной... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T17:18:00+03:00
2025-05-18T17:18:00+03:00
2025-05-18T17:18:00+03:00
в мире
румыния
никушор дан
президентские выборы в румынии — 2025
джордже симион
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017705464_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_f33a7e833b7d25a64656cdf21473d3b8.jpg
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Кандидат на пост президента Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил своего соперника Никушора Дана в нарушении предвыборной тишины и проведении агитационных мероприятий накануне голосования, соответствующее заявление прозвучало на брифинге в Бухаресте. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). "Не могу делать заявления для румынской прессы до 21 часа и буду соблюдать закон. Поэтому информация для международных СМИ: вчера, в день тишины, я временно деактивировал свои аккаунты в социальных сетях - в отличие от моего соперника, который танцевал бачату и использовал различные маркетинговые трюки в день, когда все мы должны были соблюдать тишину", - отметил Симион в своем обращении, которое транслировалось в режиме онлайн на странице политика в Facebook*. Лидер AUR подчеркнул, что открыт к сотрудничеству с зарубежными СМИ, которые, по его словам, "нацелены на информирование граждан, а не на их дезинформацию". Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250518/rumynija-2017656446.html
https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014429068.html
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017705464_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_cad8b4e9f3ee8edf2042bb5d42547b6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025, джордже симион
В мире, Румыния, Никушор Дан, Президентские выборы в Румынии — 2025, Джордже Симион
Кандидат в президенты Румынии обвинил соперника в нарушении дня тишины
Симион обвинил соперника на выборах в Румынии Дана в нарушении дня тишины
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Кандидат на пост президента Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил своего соперника Никушора Дана в нарушении предвыборной тишины и проведении агитационных мероприятий накануне голосования, соответствующее заявление прозвучало на брифинге в Бухаресте.
В воскресенье в Румынии
проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан
(21%).
"Не могу делать заявления для румынской прессы до 21 часа и буду соблюдать закон. Поэтому информация для международных СМИ: вчера, в день тишины, я временно деактивировал свои аккаунты в социальных сетях - в отличие от моего соперника, который танцевал бачату и использовал различные маркетинговые трюки в день, когда все мы должны были соблюдать тишину", - отметил Симион в своем обращении, которое транслировалось в режиме онлайн на странице политика в Facebook*.
Лидер AUR подчеркнул, что открыт к сотрудничеству с зарубежными СМИ, которые, по его словам, "нацелены на информирование граждан, а не на их дезинформацию".
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску
одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США
.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.