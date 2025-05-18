https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017693833.html
МВД Румынии заявило о попытках дезинформации избирателей
МВД Румынии заявило о попытках дезинформации избирателей - РИА Новости, 18.05.2025
МВД Румынии заявило о попытках дезинформации избирателей
Министерство внутренних дел Румынии распространило в воскресенье сообщение, в котором говорится о выявлении массового распространения в социальной сети TikTok... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:35:00+03:00
2025-05-18T15:35:00+03:00
2025-05-18T15:35:00+03:00
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никушор дан
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президентские выборы в румынии — 2025
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КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Министерство внутренних дел Румынии распространило в воскресенье сообщение, в котором говорится о выявлении массового распространения в социальной сети TikTok ложных сведений о якобы планирующихся арестах политиков после второго тура президентских выборов. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан - 21%. "Пользователь аккаунта TikTok @recnostinta опубликовал видеоматериал, имитирующий визуальную идентичность нескольких известных новостных сайтов, в том числе портала Hotnews и телеканала Antena 3 CNN. В этих фейковых материалах ложно утверждалось, что после победы одного из кандидатов лидеры традиционных партий будут арестованы или вынуждены бежать из страны", – говорится в распространенном для СМИ заявлении МВД Румынии. Ведомство отметило, что подобные материалы "призваны ввести в заблуждение общественное мнение, имитируя журналистский контент и распространяя полностью сфабрикованную информацию с целью подорвать доверие граждан к правильному и законному проведению избирательного процесса". Параллельно с этим полиция выявила и удалила более 160 аккаунтов в TikTok, которые незаконно использовали символику и идентичность правоохранительных органов Румынии, выдавая себя за официальные страницы полиции и распространяя недостоверную информацию. "Часть этих аккаунтов ложно представлялась как "официальные", что вводило в заблуждение пользователей социальной платформы", – отметили в министерстве. МВД инициировало правовые процедуры и уведомило компетентные органы для проверки возможных нарушений законодательства, включая компьютерные преступления, компьютерное мошенничество и распространение ложной информации. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017673802.html
https://ria.ru/20250517/rumyniya-2017558590.html
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в мире, румыния, бухарест, сша, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Бухарест, США, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
МВД Румынии заявило о попытках дезинформации избирателей
МВД Румынии: в TikTok распространили фейки о возможных арестах политиков
КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Министерство внутренних дел Румынии распространило в воскресенье сообщение, в котором говорится о выявлении массового распространения в социальной сети TikTok ложных сведений о якобы планирующихся арестах политиков после второго тура президентских выборов.
В воскресенье в Румынии
проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан
- 21%.
"Пользователь аккаунта TikTok @recnostinta опубликовал видеоматериал, имитирующий визуальную идентичность нескольких известных новостных сайтов, в том числе портала Hotnews и телеканала Antena 3 CNN. В этих фейковых материалах ложно утверждалось, что после победы одного из кандидатов лидеры традиционных партий будут арестованы или вынуждены бежать из страны", – говорится в распространенном для СМИ заявлении МВД Румынии.
Ведомство отметило, что подобные материалы "призваны ввести в заблуждение общественное мнение, имитируя журналистский контент и распространяя полностью сфабрикованную информацию с целью подорвать доверие граждан к правильному и законному проведению избирательного процесса".
Параллельно с этим полиция выявила и удалила более 160 аккаунтов в TikTok, которые незаконно использовали символику и идентичность правоохранительных органов Румынии, выдавая себя за официальные страницы полиции и распространяя недостоверную информацию.
"Часть этих аккаунтов ложно представлялась как "официальные", что вводило в заблуждение пользователей социальной платформы", – отметили в министерстве.
МВД инициировало правовые процедуры и уведомило компетентные органы для проверки возможных нарушений законодательства, включая компьютерные преступления, компьютерное мошенничество и распространение ложной информации.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску
одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США
.