https://ria.ru/20250518/rosbiotekh-2017674719.html
На севере Москвы благоустроили территорию университета "Росбиотех"
На севере Москвы благоустроили территорию университета "Росбиотех" - РИА Новости, 18.05.2025
На севере Москвы благоустроили территорию университета "Росбиотех"
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили основные работы по благоустройству территории Российского биотехнологического университета на севере... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T13:04:00+03:00
2025-05-18T13:04:00+03:00
2025-05-18T13:04:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили основные работы по благоустройству территории Российского биотехнологического университета на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Проведены основные работы по благоустройству территории Российского биотехнологического университета, который является флагманом научных разработок в сфере биотехнологий и здоровьесбережения. Цель проекта - сформировать образовательно-досуговое пространство, где преподаватели смогут внедрять современные практики обучения, а москвичи посещать различные мероприятия и образовательные программы, заниматься спортом, отдыхать", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что на территории вуза созданы три функциональные зоны. "Первую организовали во внутреннем дворе главного здания для сотрудников и студентов. Там завершаем обустройство павильонов для коворкингов и лектория, сделали летнюю открытую сцену с амфитеатром и медиаэкраном, зону отдыха и самоподготовки и еще одно небольшое пространство с круглым сухим фонтаном и амфитеатром. Во второй зоне, расположенной между корпусами общежития, учебным корпусом и жилым домом, организовали универсальную площадку для волейбола и баскетбола, рядом с которой разместили небольшую трибуну, установили столы для игры в пинг-понг, обустроили места для воркаута и панна-футбола, летнюю террасу и удобные тротуары", - отметил Бирюков. Он добавил, что в третьей зоне между корпусами А и В появился мини-спортивный кластер, установлены столы для настольного тенниса, подготовлена площадка для стритбола с трибуной в виде амфитеатра, выделено место для воркаут-тренажеров. В восточной части завершается устройство павильонов "гастро-парка" с местами для отдыха. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что осенью было начато и весной продолжено дополнительное озеленение всех трех зон на территории университета "Росбиотех".
https://ria.ru/20250516/moskva-2017358292.html
https://ria.ru/20250516/moskva-2017357844.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На севере Москвы благоустроили территорию университета "Росбиотех"
В Москве благоустроили территорию биотехнологического университета "Росбиотех"
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили основные работы по благоустройству территории Российского биотехнологического университета на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Проведены основные работы по благоустройству территории Российского биотехнологического университета, который является флагманом научных разработок в сфере биотехнологий и здоровьесбережения. Цель проекта - сформировать образовательно-досуговое пространство, где преподаватели смогут внедрять современные практики обучения, а москвичи посещать различные мероприятия и образовательные программы, заниматься спортом, отдыхать", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что на территории вуза созданы три функциональные зоны.
"Первую организовали во внутреннем дворе главного здания для сотрудников и студентов. Там завершаем обустройство павильонов для коворкингов и лектория, сделали летнюю открытую сцену с амфитеатром и медиаэкраном, зону отдыха и самоподготовки и еще одно небольшое пространство с круглым сухим фонтаном и амфитеатром. Во второй зоне, расположенной между корпусами общежития, учебным корпусом и жилым домом, организовали универсальную площадку для волейбола и баскетбола, рядом с которой разместили небольшую трибуну, установили столы для игры в пинг-понг, обустроили места для воркаута и панна-футбола, летнюю террасу и удобные тротуары", - отметил Бирюков.
Он добавил, что в третьей зоне между корпусами А и В появился мини-спортивный кластер, установлены столы для настольного тенниса, подготовлена площадка для стритбола с трибуной в виде амфитеатра, выделено место для воркаут-тренажеров. В восточной части завершается устройство павильонов "гастро-парка" с местами для отдыха.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что осенью было начато и весной продолжено дополнительное озеленение всех трех зон на территории университета "Росбиотех".