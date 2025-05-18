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На севере Москвы благоустроили территорию университета "Росбиотех" - РИА Новости, 18.05.2025
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На севере Москвы благоустроили территорию университета "Росбиотех"
На севере Москвы благоустроили территорию университета "Росбиотех" - РИА Новости, 18.05.2025
На севере Москвы благоустроили территорию университета "Росбиотех"
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили основные работы по благоустройству территории Российского биотехнологического университета на севере... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T13:04:00+03:00
2025-05-18T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили основные работы по благоустройству территории Российского биотехнологического университета на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Проведены основные работы по благоустройству территории Российского биотехнологического университета, который является флагманом научных разработок в сфере биотехнологий и здоровьесбережения. Цель проекта - сформировать образовательно-досуговое пространство, где преподаватели смогут внедрять современные практики обучения, а москвичи посещать различные мероприятия и образовательные программы, заниматься спортом, отдыхать", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что на территории вуза созданы три функциональные зоны. "Первую организовали во внутреннем дворе главного здания для сотрудников и студентов. Там завершаем обустройство павильонов для коворкингов и лектория, сделали летнюю открытую сцену с амфитеатром и медиаэкраном, зону отдыха и самоподготовки и еще одно небольшое пространство с круглым сухим фонтаном и амфитеатром. Во второй зоне, расположенной между корпусами общежития, учебным корпусом и жилым домом, организовали универсальную площадку для волейбола и баскетбола, рядом с которой разместили небольшую трибуну, установили столы для игры в пинг-понг, обустроили места для воркаута и панна-футбола, летнюю террасу и удобные тротуары", - отметил Бирюков. Он добавил, что в третьей зоне между корпусами А и В появился мини-спортивный кластер, установлены столы для настольного тенниса, подготовлена площадка для стритбола с трибуной в виде амфитеатра, выделено место для воркаут-тренажеров. В восточной части завершается устройство павильонов "гастро-парка" с местами для отдыха. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что осенью было начато и весной продолжено дополнительное озеленение всех трех зон на территории университета "Росбиотех".
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На севере Москвы благоустроили территорию университета "Росбиотех"

В Москве благоустроили территорию биотехнологического университета "Росбиотех"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили основные работы по благоустройству территории Российского биотехнологического университета на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Проведены основные работы по благоустройству территории Российского биотехнологического университета, который является флагманом научных разработок в сфере биотехнологий и здоровьесбережения. Цель проекта - сформировать образовательно-досуговое пространство, где преподаватели смогут внедрять современные практики обучения, а москвичи посещать различные мероприятия и образовательные программы, заниматься спортом, отдыхать", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что на территории вуза созданы три функциональные зоны.
"Первую организовали во внутреннем дворе главного здания для сотрудников и студентов. Там завершаем обустройство павильонов для коворкингов и лектория, сделали летнюю открытую сцену с амфитеатром и медиаэкраном, зону отдыха и самоподготовки и еще одно небольшое пространство с круглым сухим фонтаном и амфитеатром. Во второй зоне, расположенной между корпусами общежития, учебным корпусом и жилым домом, организовали универсальную площадку для волейбола и баскетбола, рядом с которой разместили небольшую трибуну, установили столы для игры в пинг-понг, обустроили места для воркаута и панна-футбола, летнюю террасу и удобные тротуары", - отметил Бирюков.
Он добавил, что в третьей зоне между корпусами А и В появился мини-спортивный кластер, установлены столы для настольного тенниса, подготовлена площадка для стритбола с трибуной в виде амфитеатра, выделено место для воркаут-тренажеров. В восточной части завершается устройство павильонов "гастро-парка" с местами для отдыха.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что осенью было начато и весной продолжено дополнительное озеленение всех трех зон на территории университета "Росбиотех".
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