https://ria.ru/20250518/putin--2017671613.html

Путин вручит госнаграды на следующей неделе

Путин вручит госнаграды на следующей неделе - РИА Новости, 18.05.2025

Путин вручит госнаграды на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе вручит госнаграды в Кремле, проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщил... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T12:24:00+03:00

2025-05-18T12:24:00+03:00

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владимир путин

павел зарубин

россия

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе вручит госнаграды в Кремле, проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин.Также глава государства проведет совещание с членами правительства и Совбеза."Не исключена региональная поездка", - следует из фрагментов программы, опубликованных журналистом.

https://ria.ru/20250505/putin-2015136014.html

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2025

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владимир путин, павел зарубин, россия, общество