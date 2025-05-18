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Путин вручит госнаграды на следующей неделе - РИА Новости, 18.05.2025
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12:24 18.05.2025 (обновлено: 12:37 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/putin--2017671613.html
Путин вручит госнаграды на следующей неделе
Путин вручит госнаграды на следующей неделе - РИА Новости, 18.05.2025
Путин вручит госнаграды на следующей неделе
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе вручит госнаграды в Кремле, проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщил... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:24:00+03:00
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владимир путин
павел зарубин
россия
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе вручит госнаграды в Кремле, проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин.Также глава государства проведет совещание с членами правительства и Совбеза."Не исключена региональная поездка", - следует из фрагментов программы, опубликованных журналистом.
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владимир путин, павел зарубин, россия, общество
Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия, Общество
Путин вручит госнаграды на следующей неделе

Путин проведет заседание комиссии по военному сотрудничеству на следующей неделе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе вручит госнаграды в Кремле, проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин.
Также глава государства проведет совещание с членами правительства и Совбеза.
"Не исключена региональная поездка", - следует из фрагментов программы, опубликованных журналистом.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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5 мая, 18:18
 
Владимир ПутинПавел ЗарубинРоссияОбщество
 
 
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