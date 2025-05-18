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СК назвал причину пожара в Подмосковье, в котором погибли трое человек - РИА Новости, 18.05.2025
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17:50 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/pozhar-2017711550.html
СК назвал причину пожара в Подмосковье, в котором погибли трое человек
СК назвал причину пожара в Подмосковье, в котором погибли трое человек - РИА Новости, 18.05.2025
СК назвал причину пожара в Подмосковье, в котором погибли трое человек
Очаг пожара, в котором погибли три человека в подмосковной деревне Молзино, располагался под навесом, где заряжался электромобиль, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T17:50:00+03:00
2025-05-18T17:50:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
советский
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Очаг пожара, в котором погибли три человека в подмосковной деревне Молзино, располагался под навесом, где заряжался электромобиль, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее в воскресенье подмосковный главк СК России сообщал, что следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек в пожаре в Богородском округе Подмосковья. Уточнялось, что в утренние часы загорелся частный дом в деревне Молзино по улице Советская. После тушения пожара обнаружили тела троих человек: 50-летнего мужчины, 52-летней женщины и 80-летней пенсионерки. "По данным эксперта, очаг возгорания располагался под навесом, пристроенным к дому, где заряжался электромобиль", - говорится в сообщении. Эксперты изъяли с места фрагменты проводки, электрический щиток и аккумулятор от автомобиля. Назначены экспертизы, в том числе пожаротехническая. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), советский , следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Советский , Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал причину пожара в Подмосковье, в котором погибли трое человек

СК: очаг пожара в Молзино находился под навесом, где заряжался электромобиль

© Фото : ГСУ СК России по Московской областиПожар в частном доме в деревне Молзино Московской области
Пожар в частном доме в деревне Молзино Московской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : ГСУ СК России по Московской области
Пожар в частном доме в деревне Молзино Московской области
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Очаг пожара, в котором погибли три человека в подмосковной деревне Молзино, располагался под навесом, где заряжался электромобиль, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
Ранее в воскресенье подмосковный главк СК России сообщал, что следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек в пожаре в Богородском округе Подмосковья. Уточнялось, что в утренние часы загорелся частный дом в деревне Молзино по улице Советская. После тушения пожара обнаружили тела троих человек: 50-летнего мужчины, 52-летней женщины и 80-летней пенсионерки.
"По данным эксперта, очаг возгорания располагался под навесом, пристроенным к дому, где заряжался электромобиль", - говорится в сообщении.
Эксперты изъяли с места фрагменты проводки, электрический щиток и аккумулятор от автомобиля. Назначены экспертизы, в том числе пожаротехническая.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)СоветскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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