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В Приангарье несколько строений в СНТ сгорели из-за сжигания мусора
В Приангарье несколько строений в СНТ сгорели из-за сжигания мусора - РИА Новости, 18.05.2025
В Приангарье несколько строений в СНТ сгорели из-за сжигания мусора
В Братске сгорело несколько строений из-за сжигания мусора, сообщил главк МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:45:00+03:00
2025-05-18T12:45:00+03:00
2025-05-18T14:55:00+03:00
происшествия
братск
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 18 мая — РИА Новости. В Братске сгорело несколько строений из-за сжигания мусора, сообщил главк МЧС по Иркутской области.На садовом участке в СНТ "Верховина" 44-летняя женщина сжигала в бочке мусор и прошлогоднюю растительность. Искры, упавшие на сухие ветки, воспламенились. Остановить распространение огня из-за отсутствия в СНТ воды садоводы не смогли."В результате огнем повреждены девять строений. На данный момент пожар локализован на общей площади 600 квадратных метров", — говорится в релизе. К ликвидации пожара привлекли более 20 человек и шесть единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20250416/lipetsk-2011678876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, братск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Братск, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приангарье несколько строений в СНТ сгорели из-за сжигания мусора
В Братске 9 строений в СНТ "Верховина" сгорели из-за сжигания мусора