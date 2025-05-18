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В Приангарье несколько строений в СНТ сгорели из-за сжигания мусора - РИА Новости, 18.05.2025
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12:45 18.05.2025 (обновлено: 14:55 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/pozhar-2017673379.html
В Приангарье несколько строений в СНТ сгорели из-за сжигания мусора
В Приангарье несколько строений в СНТ сгорели из-за сжигания мусора - РИА Новости, 18.05.2025
В Приангарье несколько строений в СНТ сгорели из-за сжигания мусора
В Братске сгорело несколько строений из-за сжигания мусора, сообщил главк МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:45:00+03:00
2025-05-18T14:55:00+03:00
происшествия
братск
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 18 мая — РИА Новости. В Братске сгорело несколько строений из-за сжигания мусора, сообщил главк МЧС по Иркутской области.На садовом участке в СНТ "Верховина" 44-летняя женщина сжигала в бочке мусор и прошлогоднюю растительность. Искры, упавшие на сухие ветки, воспламенились. Остановить распространение огня из-за отсутствия в СНТ воды садоводы не смогли."В результате огнем повреждены девять строений. На данный момент пожар локализован на общей площади 600 квадратных метров", — говорится в релизе. К ликвидации пожара привлекли более 20 человек и шесть единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
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братск
иркутская область
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происшествия, братск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Братск, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приангарье несколько строений в СНТ сгорели из-за сжигания мусора

В Братске 9 строений в СНТ "Верховина" сгорели из-за сжигания мусора

© ГУ МЧС по Иркутской областиСотрудники МЧС России ликвидируют пожар на дачных участках в городе Братске. Кадр видео
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на дачных участках в городе Братске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© ГУ МЧС по Иркутской области
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на дачных участках в городе Братске. Кадр видео
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ИРКУТСК, 18 мая — РИА Новости. В Братске сгорело несколько строений из-за сжигания мусора, сообщил главк МЧС по Иркутской области.
На садовом участке в СНТ "Верховина" 44-летняя женщина сжигала в бочке мусор и прошлогоднюю растительность. Искры, упавшие на сухие ветки, воспламенились. Остановить распространение огня из-за отсутствия в СНТ воды садоводы не смогли.
"В результате огнем повреждены девять строений. На данный момент пожар локализован на общей площади 600 квадратных метров", — говорится в релизе.
К ликвидации пожара привлекли более 20 человек и шесть единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
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ПроисшествияБратскИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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