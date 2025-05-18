https://ria.ru/20250518/pozhar-2017673379.html

В Приангарье несколько строений в СНТ сгорели из-за сжигания мусора

В Приангарье несколько строений в СНТ сгорели из-за сжигания мусора - РИА Новости, 18.05.2025

В Приангарье несколько строений в СНТ сгорели из-за сжигания мусора

В Братске сгорело несколько строений из-за сжигания мусора, сообщил главк МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T12:45:00+03:00

2025-05-18T12:45:00+03:00

2025-05-18T14:55:00+03:00

происшествия

братск

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017674022_0:214:638:572_1920x0_80_0_0_aa3bfe26b77be3c54f600cffd51417e4.jpg

ИРКУТСК, 18 мая — РИА Новости. В Братске сгорело несколько строений из-за сжигания мусора, сообщил главк МЧС по Иркутской области.На садовом участке в СНТ "Верховина" 44-летняя женщина сжигала в бочке мусор и прошлогоднюю растительность. Искры, упавшие на сухие ветки, воспламенились. Остановить распространение огня из-за отсутствия в СНТ воды садоводы не смогли."В результате огнем повреждены девять строений. На данный момент пожар локализован на общей площади 600 квадратных метров", — говорится в релизе. К ликвидации пожара привлекли более 20 человек и шесть единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20250416/lipetsk-2011678876.html

братск

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, братск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)