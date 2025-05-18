https://ria.ru/20250518/pozhar-2017636353.html

В Орле локализовали пожар в жилом доме

В Орле локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 18.05.2025

В Орле локализовали пожар в жилом доме

Пожар вспыхнул в жилом доме в Орле, спасены 11 человек, огонь локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T01:03:00+03:00

2025-05-18T01:03:00+03:00

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происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пожар вспыхнул в жилом доме в Орле, спасены 11 человек, огонь локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Огнеборцы МЧС России спасли 11 человек на пожаре в Орле. Горела квартира на 7 этаже в жилой девятиэтажке. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев спасены 11 человек, в том числе с помощью автоподъемника. Ещё 32 жильца эвакуированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар уже локализован. Огнем повреждены балконы седьмого, восьмого и девятого этажей. На месте работают 24 специалиста и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20250517/pozhar-2017573005.html

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2025

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происшествия, орел, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье