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В Орле локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 18.05.2025
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01:03 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/pozhar-2017636353.html
В Орле локализовали пожар в жилом доме
В Орле локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 18.05.2025
В Орле локализовали пожар в жилом доме
Пожар вспыхнул в жилом доме в Орле, спасены 11 человек, огонь локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 18.05.2025
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происшествия
орел
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пожар вспыхнул в жилом доме в Орле, спасены 11 человек, огонь локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Огнеборцы МЧС России спасли 11 человек на пожаре в Орле. Горела квартира на 7 этаже в жилой девятиэтажке. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев спасены 11 человек, в том числе с помощью автоподъемника. Ещё 32 жильца эвакуированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар уже локализован. Огнем повреждены балконы седьмого, восьмого и девятого этажей. На месте работают 24 специалиста и шесть единиц техники.
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происшествия, орел, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье
Происшествия, Орел, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье
В Орле локализовали пожар в жилом доме

МЧС: в Орле загорелся жилой дом, спасены 11 человек, огонь локализован

© МЧС РоссииСотрудники пожарной службы МЧС России тушат пожар в жилом доме в Орле
Сотрудники пожарной службы МЧС России тушат пожар в жилом доме в Орле - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© МЧС России
Сотрудники пожарной службы МЧС России тушат пожар в жилом доме в Орле
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пожар вспыхнул в жилом доме в Орле, спасены 11 человек, огонь локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
"Огнеборцы МЧС России спасли 11 человек на пожаре в Орле. Горела квартира на 7 этаже в жилой девятиэтажке. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев спасены 11 человек, в том числе с помощью автоподъемника. Ещё 32 жильца эвакуированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар уже локализован. Огнем повреждены балконы седьмого, восьмого и девятого этажей. На месте работают 24 специалиста и шесть единиц техники.
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ПроисшествияОрелРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Жилье
 
 
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