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Процедура выборов в парламент Португалии

Процедура выборов в парламент Португалии - РИА Новости, 18.05.2025

Процедура выборов в парламент Португалии

Португалия – парламентская республика со взаимным ограничением полномочий президента, правительства и парламента. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T00:34:00+03:00

2025-05-18T00:34:00+03:00

2025-05-18T00:34:00+03:00

португалия

справки

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Португалия – парламентская республика со взаимным ограничением полномочий президента, правительства и парламента. Согласно Конституции, однопалатный парламент Португалии (Ассамблея республики) является собранием, представляющим всех португальских граждан. Он может состоять минимум из 180 и максимум из 230 депутатов. В настоящее время парламент состоит из 230 депутатов. Президент страны назначает дату выборов депутатов не менее чем за 60 дней, а в случае роспуска – не менее чем за 55 дней до дня голосования. В случае выборов в новый законодательный орган, они будут проводиться между 14 сентября и 14 октября года, соответствующего окончанию полномочий законодательного органа.Депутаты парламента избираются по спискам кандидатов в многомандатных избирательных округах.Избирательные округа на континенте совпадают с территориями административных округов, обозначаются теми же названиями, и их административные центры располагаются в их главных городах. Избирательные округа в автономных областях Мадейра и Азорские острова обозначаются этими же названиями, и их административные центры – в Фуншале и Понта-Делгаде. Избиратели, проживающие за пределами национальной территории, сгруппированы в два округа, один из которых охватывает всю территорию Европы, другой – иных стран, административный центр обоих находится в Лиссабоне.Общее количество депутатов по округам национальной территории составляет 226 человек, распределенных пропорционально числу избирателей в каждом округе, а также по два депутата для избрания от португальцев, проживающих за пределами Европы, и от всех остальных.Национальная Комиссия по выборам на основе последней переписи населения публикует карту с указанием количества депутатов и их распределения в избирательных округах.Правом быть избранными депутатами парламента обладают дееспособные граждане Португалии, имеющие право голоса.Не могут быть избраны в парламент: президент, судьи, военнослужащие и члены военизированных формирований, профессиональные дипломаты, члены Национальной избирательной комиссии.Директора и главы финансовых учреждений, религиозные деятели, обладающие юрисдикционными полномочиями, не могут быть кандидатами в избирательном округе, в котором они осуществляют свою деятельность.Граждане Португалии, имеющие двойное гражданство, не могут быть кандидатами от избирательного округа, образованном на территории государства его "второй" принадлежности, если он занимает в этом государстве политические или высшие государственные должности, эквивалентные критериям португальское законодательства.Выдвигать кандидатов могут только политические партии или коалиции. При этом списки кандидатов могут включать граждан, не являющихся членами соответствующих партий или коалиций.Списки, предлагаемые к избранию, должны содержать указание действующих кандидатов в количестве, равном количеству мандатов, предоставленных избирательному округу, к которому они относятся, и альтернативных кандидатов в количестве не менее двух и не более числа действующих кандидатов, не превышающем пяти. Кандидаты в каждом списке ранжируются в соответствии с порядком выдвижения соответствующей кандидатуры.Ни одна партия не может представить более одного списка кандидатов в одном и том же избирательном округе. Никто не может быть кандидатом более чем в одном округе или фигурировать более чем в одном списке. Политические партии или их коалиции представляют списки не позднее чем за 41 день до дня выборов. Законодательство требует минимального представительства в 40% для каждого пола в списках кандидатов и предписывает, чтобы лица каждого пола были представлены среди каждых трех последовательных кандидатов в списке. Официальный период предвыборной кампании начинается за 14 дней до дня выборов. В день выборов и за день до них предусмотрен период тишины в предвыборной кампании, в том числе онлайн.Законодательство предусматривает как государственное, так и частное финансирование избирательных кампаний, а именно: государственная субсидия; взносы политических партий, выдвигающих или поддерживающих кандидатов; доходы от мероприятий по сбору средств на избирательную кампанию. Максимально допустимый лимит расходов на избирательную кампанию в Ассамблею республики для каждого кандидата рассчитывается по 60-кратному значению индекса социальной поддержки (в 2025 году он составляет 522,5 евро) и составляет 31 350 евро. Общий максимально допустимый предел расходов на избирательную компанию рассчитывается по формуле: 522,5 евро (индекс социальной поддержки) × 60 × количество кандидатов (действующих и альтернативных) × 80%. Правом голосовать обладают граждане Португалии, достигшие на день выборов 18 лет. Не могут голосовать недееспособные лица, а также лица, лишенные политических прав по решению суда.Для избирателей доступно досрочное голосование на специальных избирательных участках. Выборы проходят в один день во всех округах, он должен приходиться на воскресенье или национальный праздник. Голосование проводится с 8.00 до 19.00. По истечении этого времени голосовать смогут только избиратели, находящиеся на избирательном участке.За границей голосование проводится за день до выборов и в день самих выборов.Голосование накануне выборов проводится с 8.00 до 19.00 (по местному времени), а в день выборов с 8.00 (по местному времени) до истечения последнего срока реализации права голоса на национальной территории.Избирателям, проживающим за границей, также доступно голосование по почте.Каждый избиратель голосует лично. Избиратель проставляет знак "х" в квадрате, соответствующем кандидату, за которого он хочет проголосовать.Преобразование голосов в мандаты осуществляется по методу пропорционального представительства д’Ондта. В каждом списке мандаты назначаются кандидатам в порядке старшинства. В случае смерти кандидата или болезни, обусловливающей физическую или психологическую невозможность исполнять обязанности депутата, мандат предоставляется кандидату, непосредственно следующему в вышеупомянутом порядке старшинства.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

португалия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

португалия, справки