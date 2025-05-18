https://ria.ru/20250518/politolog-2017642492.html

Политолог прокомментировал позицию официальных СМИ Италии по Украине

Политолог прокомментировал позицию официальных СМИ Италии по Украине - РИА Новости, 18.05.2025

Политолог прокомментировал позицию официальных СМИ Италии по Украине

Позиция официальных СМИ в Италии не отображает реальную ситуацию о конфликте на Украине, рассказал РИА Новости в ходе визита в Донецк итальянский политолог и... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T04:04:00+03:00

2025-05-18T04:04:00+03:00

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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Позиция официальных СМИ в Италии не отображает реальную ситуацию о конфликте на Украине, рассказал РИА Новости в ходе визита в Донецк итальянский политолог и глава итальянского отделения "Международного Движения Русофилов" Элизео Бертолази. "Если итальянская политика сейчас поддерживает решение Европы, санкции против России и передачу оружия на Украину, значит, что наши СМИ продолжают рассказывать об этом <…> Но, несмотря на то что официальная позиция такая, у нас есть журналисты, у нас есть такие СМИ, которые ищут правду, продолжают рассказывать, что по-настоящему здесь происходит", — рассказал РИА Новости Элизео Бертолази. По его словам, самым ярким примером демонстрации альтернативного мнения была его собственная работа в качестве наблюдателя на референдуме в ДНР по вхождению в состав Российской Федерации. Во время пресс-конференции в Донецке после референдума Бертолази заявил, что не обнаружил нарушений прав жителей республики во время процедуры голосования, в отличии от обвинений официальных итальянских СМИ в том, что жители ДНР голосовал под угрозой оружия. "Тем не менее, надо понимать, что Италия всегда сохраняла прекрасное отношение с Россией. Между Италией и Россией прекрасные отношение. Это исторические отношения", — подытоживает собеседник агентства. По словам Бертолази, много итальянцев также хотят продолжать улучшать отношения с русскими, не ощущая по отношению к России и ее народу негатива.

https://ria.ru/20250514/italiya-2016993586.html

https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011269707.html

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