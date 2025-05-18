Рейтинг@Mail.ru
Политолог прокомментировал позицию официальных СМИ Италии по Украине - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 18.05.2025 (обновлено: 05:52 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/politolog-2017642492.html
Политолог прокомментировал позицию официальных СМИ Италии по Украине
Политолог прокомментировал позицию официальных СМИ Италии по Украине - РИА Новости, 18.05.2025
Политолог прокомментировал позицию официальных СМИ Италии по Украине
Позиция официальных СМИ в Италии не отображает реальную ситуацию о конфликте на Украине, рассказал РИА Новости в ходе визита в Донецк итальянский политолог и... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T04:04:00+03:00
2025-05-18T05:52:00+03:00
в мире
россия
италия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg
ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Позиция официальных СМИ в Италии не отображает реальную ситуацию о конфликте на Украине, рассказал РИА Новости в ходе визита в Донецк итальянский политолог и глава итальянского отделения "Международного Движения Русофилов" Элизео Бертолази. "Если итальянская политика сейчас поддерживает решение Европы, санкции против России и передачу оружия на Украину, значит, что наши СМИ продолжают рассказывать об этом &lt;…&gt; Но, несмотря на то что официальная позиция такая, у нас есть журналисты, у нас есть такие СМИ, которые ищут правду, продолжают рассказывать, что по-настоящему здесь происходит", — рассказал РИА Новости Элизео Бертолази. По его словам, самым ярким примером демонстрации альтернативного мнения была его собственная работа в качестве наблюдателя на референдуме в ДНР по вхождению в состав Российской Федерации. Во время пресс-конференции в Донецке после референдума Бертолази заявил, что не обнаружил нарушений прав жителей республики во время процедуры голосования, в отличии от обвинений официальных итальянских СМИ в том, что жители ДНР голосовал под угрозой оружия. "Тем не менее, надо понимать, что Италия всегда сохраняла прекрасное отношение с Россией. Между Италией и Россией прекрасные отношение. Это исторические отношения", — подытоживает собеседник агентства. По словам Бертолази, много итальянцев также хотят продолжать улучшать отношения с русскими, не ощущая по отношению к России и ее народу негатива.
https://ria.ru/20250514/italiya-2016993586.html
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011269707.html
россия
италия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_3c2ecb2b926986d6c3ee680cf980bfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, италия, украина
В мире, Россия, Италия, Украина
Политолог прокомментировал позицию официальных СМИ Италии по Украине

Политолог Бертолази: итальянские СМИ не отражают реальную ситуацию на Украине

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Позиция официальных СМИ в Италии не отображает реальную ситуацию о конфликте на Украине, рассказал РИА Новости в ходе визита в Донецк итальянский политолог и глава итальянского отделения "Международного Движения Русофилов" Элизео Бертолази.
"Если итальянская политика сейчас поддерживает решение Европы, санкции против России и передачу оружия на Украину, значит, что наши СМИ продолжают рассказывать об этом <…> Но, несмотря на то что официальная позиция такая, у нас есть журналисты, у нас есть такие СМИ, которые ищут правду, продолжают рассказывать, что по-настоящему здесь происходит", — рассказал РИА Новости Элизео Бертолази.
Вид города Рима - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В Италии осудили новые антироссийские санкции перед переговорами в Стамбуле
14 мая, 22:11
По его словам, самым ярким примером демонстрации альтернативного мнения была его собственная работа в качестве наблюдателя на референдуме в ДНР по вхождению в состав Российской Федерации.
Во время пресс-конференции в Донецке после референдума Бертолази заявил, что не обнаружил нарушений прав жителей республики во время процедуры голосования, в отличии от обвинений официальных итальянских СМИ в том, что жители ДНР голосовал под угрозой оружия.
"Тем не менее, надо понимать, что Италия всегда сохраняла прекрасное отношение с Россией. Между Италией и Россией прекрасные отношение. Это исторические отношения", — подытоживает собеседник агентства.
По словам Бертолази, много итальянцев также хотят продолжать улучшать отношения с русскими, не ощущая по отношению к России и ее народу негатива.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Италии думают о защите режима Зеленского, заявило посольство России
15 апреля, 01:04
 
В миреРоссияИталияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала