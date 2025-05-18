https://ria.ru/20250518/peregovory-2017623702.html

Цена одной ошибки: на переговорах Европа потеряла проект "Украина" навсегда

Цена одной ошибки: на переговорах Европа потеряла проект "Украина" навсегда - РИА Новости, 18.05.2025

Цена одной ошибки: на переговорах Европа потеряла проект "Украина" навсегда

Перед самым окончанием встречи между российской и украинской делегациями в Стамбуле в переговорный зал вошел большой красивый слон, раскрашенный в цвета... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T08:00:00+03:00

2025-05-18T08:00:00+03:00

2025-05-18T08:01:00+03:00

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Перед самым окончанием встречи между российской и украинской делегациями в Стамбуле в переговорный зал вошел большой красивый слон, раскрашенный в цвета российского флага. Слон не торопясь обошел помещение, попил водички из стаканов украинцев, пожал хоботом руку Мединскому и неслышно вышел.Кроме нашей делегации, его не заметил никто: ни делегация Украины, ни западные официальные лица, ни СМИ, ни эксперты.Абсолютно все бросились обсуждать результаты переговоров: кто кого "нагнул" и унизил, кто с кем и когда теперь должен встречаться, кто кому должен делать уступки, что происходит с 30-дневным прекращением огня, сколько областей бывшей Украины в итоге должно официально перейти в юрисдикцию России, что там с европейскими миротворцами, как поживают санкции, на какую глубину хоронить планы по вступлению Украины в НАТО, как поступить с Зеленским, на сколько дней осталось чипов из стиральных машин у российской армии и так далее по длиннющему списку.Но никто на той стороне, кроме самых внимательных наблюдателей, не понял, что на самом деле произошло, и не заметил главного.А произошло следующее: бандеровская Украина с началом переговоров закончилась. Она была, но сплыла.Великие махинаторы и схематозники из коллективного антироссийско-антитрамповского стана прошляпили один простой факт: сам факт состоявшихся переговоров, которые виртуозно инициировал Путин, на мелкие клочки и микроскопические кусочки разбил казавшийся незыблемым фундамент западной антироссийской политики (и экономики), где в центре находится Украина, а Россия является абсолютным злом, которое должно быть коллективно повержено, потому что переговоров с абсолютным злом не ведут, — и это не обсуждается, во веки веков, аминь.До переговоров коллективный Запад с удовлетворением наблюдал высеченные золотом на всех камнях надписи вроде: "Украина должна победить, иначе это будет поражением Запада", "С Россией не может быть переговоров до ее капитуляции", "России должно быть нанесено военное поражение", "Россия является абсолютным злом, с которым Запад должен бороться до конца", а главные садовники волшебного сада пытались переплюнуть Вангу. Например, на тот момент глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в 2023 году заявил, что "Путин не может победить и не победит", а госсекретарь Энтони Блинкен сразу зашел с пикового туза: "Никаких переговоров об окончании войны на Украине не может быть до полного ухода российских войск с территории Украины".Лучше всех необратимый разворот после Стамбула описал американский писатель и публицист Джон Дербишайр: "Отказ от переговоров с русскими был центральной опорой проекта "Украина". Это ключевой элемент поддержания проекта — и эта опора теперь рухнула. Даже если переговоры не дадут немедленных результатов, сам факт этой встречи меняет все. (Для Трампа. — Прим. ред.) любое соглашение, которое предотвратит появление российских танков в Киеве, будет его победой. Все это сигнализирует о начале заключительного этапа проекта "Украина".Впрочем, Россия не торопится и все еще надеется, что хотя бы инстинкт самосохранения на Украине восторжествует — начиная с украинской делегации.Еще за пару недель до Стамбула на американском ресурсе Responsible Statecraft вышла вполне разумная статья, где было указано, что "будущие переговоры будут определяться реальностью на поле боя. Сторона с большим преимуществом будет диктовать условия. Время на стороне России, и, если только они не договорятся о мире прямо сейчас, они находятся на пути к победе, которая вызовет разрушительные последствия для Европы".По всей видимости, испытывая те же смутные опасения, эксперты Фонда Карнеги* заметили, что "выбор членов российской делегации указывает на отсутствие какого-либо чувства срочности. Нет никакой спешки или страха неудачи. <…> Пока русские дипломаты прессингуют своих украинских коллег за столом, русская армия на фронте продолжает наступать".Иными словами, Россия смогла не только сломать неподвижную позицию Запада и внести раскол в стройные ряды противников, но и навязать темп и формат переговоров, устраивающий нас: в рабочем режиме, постепенный, с кучей этапов, с проработкой всех важных нюансов. Мы против цирка и воплей на камеру: Стамбул доказал, что спокойное и предметное обсуждение может работать и приносить реальный результат.Очень интересно, что украинская делегация (скорее всего, после звонка другу в Вашингтон) продемонстрировала вменяемость, а сам Зеленский и его евродружки на весь мир показали свою недоговороспособность и упорное стремление разжигать войну.Вчера известный западный ресурс The American Conservative пришел к тому же выводу: "Приоритетом Вашингтона сейчас должно быть поощрение продолжения переговоров между воюющими сторонами, даже несмотря на продолжающиеся боевые действия. <…> Позитивные оценки со стороны российской и украинской делегаций резко контрастировали с негативной реакцией самого Зеленского и ключевых европейских лидеров. <…> С момента избрания Трампа европейские лидеры пытались убедить его в том, что Путин никогда не будет стремиться к стабильному урегулированию на Украине. В то время как Трамп и его команда искали пути разрешения жестокой войны, Европа вмешивалась и даже подрывала усилия США".Судя по всему, из Вашингтона слона тоже увидели. Вчера по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, в котором последний приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, а также подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам возможностей урегулирования, а Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России о возобновлении стамбульских переговоров.Вчера же появилась информация, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоится уже завтра.Проект "Украина" заканчивается, и нужно решать, что на его месте будет дальше. Как минимум — зоопарк со слоном.* Признан в России нежелательной организацией.

https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html

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https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

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