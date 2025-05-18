https://ria.ru/20250518/patriarkh-2017698326.html

Патриарх Кирилл наградил меценатов, восстановивших храм в Удмуртии

Патриарх Кирилл наградил меценатов, восстановивших храм в Удмуртии - РИА Новости, 18.05.2025

Патриарх Кирилл наградил меценатов, восстановивших храм в Удмуртии

Патриарх Кирилл наградил меценатов и благотворителей, которые восстановили Благовещенский собор в удмуртском Воткинске, в том числе главу региона Александра... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T16:07:00+03:00

2025-05-18T16:07:00+03:00

2025-05-18T16:07:00+03:00

удмуртская республика

александр бречалов

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 18 мая - РИА Новости. Патриарх Кирилл наградил меценатов и благотворителей, которые восстановили Благовещенский собор в удмуртском Воткинске, в том числе главу региона Александра Бречалова, сообщили в пресс-службе руководителя республики. По данным пресс-службы, патриарх Кирилл провёл Божественную литургию в новоосвященном Благовещенском Cоборе Воткинска и наградил благотворителей, внесших значительный вклад в восстановление храма. "Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал идею восстановления собора и присоединился к меценатам. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом удостоил его Ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Даниила Московского II степени. Орденом Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского III степени награждены: генеральный директор, председатель правления "Россети" Андрей Рюмин, генеральный директор Воткинского завода Игорь Чурбанов и генеральный директор предприятия "Ува-молоко" Александр Емшанов", - следует из релиза. Отмечается, что грамоты также были вручены Андрею Илиопуло и председателю Банка ПСБ Петру Фрадкову. "В память о посещении епархии и совершенном богослужении Святейший патриарх Кирилл подарил Митрополиту Викторину крест и панагию. Обращаясь к собравшимся, Его Святейшество также передал в дар храму образ святой Матроны Московской, отметив её духовную силу. А для каждого из присутствующих патриарх подготовил небольшие иконы в качестве Патриаршего благословения", - добавили в пресс-службе. Бречалов в своём Telegram-канале рассказал, что Благовещенский собор в Воткинске, который восстанавливали всем миром, освятил Патриарх Кирилл. "Это народный собор. Строить его большим, красивым, каменным решили сами воткинцы. В 1815 году заводчане получили позволение возвести каменную церковь и начали собирать средства на работы. К 1819-му построен храм, в 1839-м, уже при Илье Петровиче Чайковском, – колокольня. Семнадцатого мая 1840 года здесь крестили будущего композитора", - написал глава Удмуртии. По его данным, в 1929 году храм закрыли, сбросили кресты, снесли колокольню, уничтожили фрески, сожгли иконы и 70 лет тут были драмтеатр, театр музыкальной комедии, Дом культуры имени Ленина, кинотеатр "Спутник". В 2000-х здание вернули церкви и началось восстановление. Снесли аварийные постройки, подняли колокольню, отреставрировали храм. "Как и 200 лет назад, собор собрал вокруг себя всех неравнодушных. Оживить храм помогали наши предприятия, предприниматели, жители. В Рождественскую ночь 2024-го здесь прошла первая служба. А сегодня Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел здесь Божественную литургию. Я поздравляю всех православных нашей республики. И в этот светлый день хочу от всей души поблагодарить всех – за то, что объединились, верили, помогали словом и делом", - добавил Бречалов.

https://ria.ru/20250509/brechalov-2016088124.html

https://ria.ru/20250516/izhevsk-2017354366.html

удмуртская республика (удмуртия)

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александр бречалов, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, удмуртская республика (удмуртия)