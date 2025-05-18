https://ria.ru/20250518/patriarkh-2017698326.html
Патриарх Кирилл наградил меценатов, восстановивших храм в Удмуртии
Патриарх Кирилл наградил меценатов, восстановивших храм в Удмуртии - РИА Новости, 18.05.2025
Патриарх Кирилл наградил меценатов, восстановивших храм в Удмуртии
Патриарх Кирилл наградил меценатов и благотворителей, которые восстановили Благовещенский собор в удмуртском Воткинске, в том числе главу региона Александра... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T16:07:00+03:00
2025-05-18T16:07:00+03:00
2025-05-18T16:07:00+03:00
удмуртская республика
александр бречалов
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 18 мая - РИА Новости. Патриарх Кирилл наградил меценатов и благотворителей, которые восстановили Благовещенский собор в удмуртском Воткинске, в том числе главу региона Александра Бречалова, сообщили в пресс-службе руководителя республики. По данным пресс-службы, патриарх Кирилл провёл Божественную литургию в новоосвященном Благовещенском Cоборе Воткинска и наградил благотворителей, внесших значительный вклад в восстановление храма. "Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал идею восстановления собора и присоединился к меценатам. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом удостоил его Ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Даниила Московского II степени. Орденом Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского III степени награждены: генеральный директор, председатель правления "Россети" Андрей Рюмин, генеральный директор Воткинского завода Игорь Чурбанов и генеральный директор предприятия "Ува-молоко" Александр Емшанов", - следует из релиза. Отмечается, что грамоты также были вручены Андрею Илиопуло и председателю Банка ПСБ Петру Фрадкову. "В память о посещении епархии и совершенном богослужении Святейший патриарх Кирилл подарил Митрополиту Викторину крест и панагию. Обращаясь к собравшимся, Его Святейшество также передал в дар храму образ святой Матроны Московской, отметив её духовную силу. А для каждого из присутствующих патриарх подготовил небольшие иконы в качестве Патриаршего благословения", - добавили в пресс-службе. Бречалов в своём Telegram-канале рассказал, что Благовещенский собор в Воткинске, который восстанавливали всем миром, освятил Патриарх Кирилл. "Это народный собор. Строить его большим, красивым, каменным решили сами воткинцы. В 1815 году заводчане получили позволение возвести каменную церковь и начали собирать средства на работы. К 1819-му построен храм, в 1839-м, уже при Илье Петровиче Чайковском, – колокольня. Семнадцатого мая 1840 года здесь крестили будущего композитора", - написал глава Удмуртии. По его данным, в 1929 году храм закрыли, сбросили кресты, снесли колокольню, уничтожили фрески, сожгли иконы и 70 лет тут были драмтеатр, театр музыкальной комедии, Дом культуры имени Ленина, кинотеатр "Спутник". В 2000-х здание вернули церкви и началось восстановление. Снесли аварийные постройки, подняли колокольню, отреставрировали храм. "Как и 200 лет назад, собор собрал вокруг себя всех неравнодушных. Оживить храм помогали наши предприятия, предприниматели, жители. В Рождественскую ночь 2024-го здесь прошла первая служба. А сегодня Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел здесь Божественную литургию. Я поздравляю всех православных нашей республики. И в этот светлый день хочу от всей души поблагодарить всех – за то, что объединились, верили, помогали словом и делом", - добавил Бречалов.
https://ria.ru/20250509/brechalov-2016088124.html
https://ria.ru/20250516/izhevsk-2017354366.html
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александр бречалов, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Патриарх Кирилл наградил меценатов, восстановивших храм в Удмуртии
Патриарх Кирилл наградил меценатов, восстановивших собор в удмуртском Воткинске
УФА, 18 мая - РИА Новости. Патриарх Кирилл наградил меценатов и благотворителей, которые восстановили Благовещенский собор в удмуртском Воткинске, в том числе главу региона Александра Бречалова, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
По данным пресс-службы, патриарх Кирилл провёл Божественную литургию в новоосвященном Благовещенском Cоборе Воткинска и наградил благотворителей, внесших значительный вклад в восстановление храма.
"Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал идею восстановления собора и присоединился к меценатам. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом удостоил его Ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Даниила Московского II степени. Орденом Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского III степени награждены: генеральный директор, председатель правления "Россети" Андрей Рюмин, генеральный директор Воткинского завода Игорь Чурбанов и генеральный директор предприятия "Ува-молоко" Александр Емшанов", - следует из релиза.
Отмечается, что грамоты также были вручены Андрею Илиопуло и председателю Банка ПСБ Петру Фрадкову.
"В память о посещении епархии и совершенном богослужении Святейший патриарх Кирилл подарил Митрополиту Викторину крест и панагию. Обращаясь к собравшимся, Его Святейшество также передал в дар храму образ святой Матроны Московской, отметив её духовную силу. А для каждого из присутствующих патриарх подготовил небольшие иконы в качестве Патриаршего благословения", - добавили в пресс-службе.
Бречалов в своём Telegram-канале рассказал, что Благовещенский собор в Воткинске, который восстанавливали всем миром, освятил Патриарх Кирилл. "Это народный собор. Строить его большим, красивым, каменным решили сами воткинцы. В 1815 году заводчане получили позволение возвести каменную церковь и начали собирать средства на работы. К 1819-му построен храм, в 1839-м, уже при Илье Петровиче Чайковском, – колокольня. Семнадцатого мая 1840 года здесь крестили будущего композитора", - написал глава Удмуртии.
По его данным, в 1929 году храм закрыли, сбросили кресты, снесли колокольню, уничтожили фрески, сожгли иконы и 70 лет тут были драмтеатр, театр музыкальной комедии, Дом культуры имени Ленина, кинотеатр "Спутник". В 2000-х здание вернули церкви и началось восстановление. Снесли аварийные постройки, подняли колокольню, отреставрировали храм.
"Как и 200 лет назад, собор собрал вокруг себя всех неравнодушных. Оживить храм помогали наши предприятия, предприниматели, жители. В Рождественскую ночь 2024-го здесь прошла первая служба. А сегодня Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел здесь Божественную литургию. Я поздравляю всех православных нашей республики. И в этот светлый день хочу от всей души поблагодарить всех – за то, что объединились, верили, помогали словом и делом", - добавил Бречалов.